Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru

Dinamo l-a pierdut gratis pe Kennedy Boateng (29 de ani), al cărui contract s-a încheiat după ultimul meci al sezonului.

„Câinii” au ratat calificarea în Conference League după barajul de Europa, 1-2 cu FCSB.

Fundașul central are mai multe oferte, el dorindu-și un salariu mare, pe care roș-albii nu-l pot susține. Astfel, s-ar putea orienta către Arabia, China sau Turcia.

Olaru e aproape de a pleca de la FCSB, Boateng e pe lista de posibile sosiri

Pe fir a intrat și FCSB, patronul Gigi Becali spunând că este interesat de jucător. Deși Boateng a precizat în trecut că nu va juca la altă formație din România în afară de Dinamo, agentul acestuia spune că ar discuta cu roș-albaștrii.

„Mâine (n.r. luni) acționăm în privința lui Boateng. Eu am văzut interviul lui, a zis că nu se pune problema să joace tot în România, de-aia nu m-am interesat. Dacă acum a zis agentul lui că se poate…

MM lucrează la transferuri, avem 2-3 săptămâni.

De plecat, pleacă cine vreau eu. Lixandru vrea să plece, dar trebuie să dea cineva câteva sute de mii, vreo 500.000.

Am o ofertă pentru Olaru din zona arabă, ei au dat 3 milioane, eu am cerut 4,5 milioane de euro. Pot să-l dau și pe 4, dar nu vreau să știe ei”, a spus Becali la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

