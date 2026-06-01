„Operația nu garantează nimic" Noi detalii despre problemele medicale ale lui George Pușcaș: „Atunci vom ști ce să facem"
„Operația nu garantează nimic" Noi detalii despre problemele medicale ale lui George Pușcaș: „Atunci vom ști ce să facem"

Publicat: 01.06.2026, ora 10:51
Actualizat: 01.06.2026, ora 10:51
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația lui George Pușcaș (30 de ani), care în prezent este accidentat.
Atacantul nu a făcut parte din lotul „câinilor” în ultimele două partide, 1-1 cu U Cluj (ultima etapă din play-off) și 1-2 cu FCSB (finala barajului pentru Conference League), din cauza problemelor medicale.

Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „El nu se operează acum”

George Pușcaș s-a accidentat în minutul 38 al meciului cu CFR Cluj, scor 0-0, după ce a simțit un disconfort la coapsa piciorului drept.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că atacantul nu se va opera momentan și că acesta își continuă tratamentul obișnuit, alături de un terapeut.

„Deocamdată, Pușcaș pleacă în vacanță. Are un terapeut cu care suntem în contact, iar până la reunirea lotului vom ști ce să facem.

El nu se operează acum, asta vă spun. O să vedem cu terapeutul ce vom face. Nici operația nu garantează nimic. La orice fotbalist există un risc. Nu este o chestiune ce necesită operație”, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro.

8 meciuri
a jucat George Pușcaș pentru Dinamo. A marcat un singur gol și a oferit o pasă decisivă

Pușcaș a fost menajat la meciul cu U Cluj, iar înaintea derby-ului cu FCSB existau speranțe că va putea reveni. Totuși, atacantul nu a fost apt din cauza problemelor medicale și nu a fost inclus în lotul echipei.

La finalul lunii aprilie, atacantul lui Dinamo a precizat că refuză să se opereze, deși medicul l-a sfătuit să facă asta.

„A fost un doctor care voia să mă opereze a doua zi, după ce m-a controlat, am refuzat și clubul a fost de acord să rămân pentru cât mai multe meciuri până la final, să ne atingem obiectivele și să pot să dau o mână de ajutor și să pot să contribui cât mai mult cu colegii.

E un risc pe care mi-l asum. E ok. Mă simt bine și dacă continuă tot așa, poate să fie și mai bine”, a spus Pușcaș în urmă cu mai bine de o lună.

900.000 de euro
este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

