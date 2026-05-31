Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic

Farul Constanța a învins Chindia Târgoviște în manșa secundă a barajului de menținere/promovare în Superliga, 1-1, 4-2 d. pen.

Meciul tur dintre cele două echipe, de pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, se încheiase la egalitate, scor 3-3.

Farul a învins Chindia la loviturile de departajare

Chindia a înscris prima, foarte rapid, însă după reușita lui Florea nu a mai contat în ofensivă. Radaslavescu a egalat după pauză și meciul a curs într-o singură direcție.

Constănțenii nu au putut concretiza niciuna dintre ocaziile avute așa că totul s-a decis la loviturile de departajare, unde Pandele și Roșu au trimis peste poartă, iar elevii lui Flavius Stoican au transformat toate penalty-urile executate.

Farul se salvează astfel cu mari emoții și va juca și anul viitor în Liga 1.

Farul - Chindia 1-1 , 4-2 d.pen.

Au marcat: Radaslavescu 56 / Florea 8

În tur: 3-3

Farul rămâne în Liga 1, Chindia va juca și sezonul viitor în Liga 2!

Lovituri de departajare:

✅ Grigoryan transformă penalty-ul decisiv la Farul, 4-2

✅ Celea transformă pentru Chindia, 3-2

✅ Cojocaru înscrie pentru Farul, 3-1

❌ Roșu (Chindia) ratează, 2-1

✅ Sîrbu transformă pentru Farul, 2-1

✅ Mihai marchează pentru Chindia, 1-1

✅ Alibec transformă pentru Farul, 1-0

❌ Pandele (Chindia) trimite peste poartă, 0-0

Finalul celor două reprize de prelungiri, se vor executa lovituri de departajare

Min. 120+1 - Schimbare la Farul, Jakub Vojtus îl înlocuiește pe Ionuț Vînă

Min. 120+1 - Dican e avertizat pentru un fault la Jurj

Min. 120 - Contra reține în doi timpi șutul puternic al lui Doicaru

Min. 113 - Cojocaru șutează peste poartă

Min. 111 - Alibec ia un cartonaș galben după un contact cu Doukoure în marginea careului Chindiei

Min. 109 - Șutul lui Vînă se duce pe lângă poartă

Min. 109 - Cojocaru trimite în bară cu o lovitură de cap, Alibec e blocat de Contra la reluare

Min. 108 - Pesic șutează de pe loc, de la distanță, Buzbuchi reține în doi timpi

Se reia partida

Schimbare la Farul, Iustin Doicaru îl înlocuiește pe Alexandru Ișfan

Pauză în extra time

Min 105+1 - Sergiu Jurj e avertizat pentru că a șutat în minge după fluierul arbitrului

Min. 100 - Vînă ia un cartonaș galben, după un fault asupra lui Doukoure

Min. 97 - Schimbare la Chindia, Georgian Honciu e înlocuit de Sergiu Jurj

Min. 95 - Cojocaru șutează plasat, peste poartă

Min. 94 - Pol Munoz e avertizat pentru un fault la Grigoryan

Începe prima repriză de extra time

Finalul timpului regulamentar, vom avea două reprize de prelungiri de câte 15 minute. Scorul general este 4-4 după 180 de minute de joc tur-retur

Min. 90+4 - Pesic e avertizat după un fault la Dican

Min.90+3 - Maftei centrează slab, Contra iese și reține

Min. 90+2 - Ișfan trimite mult peste poartă

S-au dat 4 minute de prelungire

Min. 88 - Corner executat de Alibec, Dican nu poate relua din 6 metri

Min. 87 - Șutul lui Alibec lovește încheietura barelor!

Min. 79 - Georgian Honciu e avertizat cu „galben” pentru că l-a călcat pe Furtado

Min. 79 - Schimbări la Chindia, Alexandru Brumă și Konstantinos Doumtsios sunt înlocuiți de Pol Munoz, respectiv Iulian Roșu

Min. 76 - Schimbare la Farul, Narek Grigoryan intră în locul lui Eduard Radaslavescu

Min. 73 - Eroare a defensivei Chindiei, Alibec e aproape să profite și pune presiune pe Contra care degajează greșit, mingea ajunge la Cojocaru, care trimite slab spre poartă

Min. 73 - Schimbare la Chindia, iese marcatorul Daniel Florea (38 de ani), aflat azi la ultimul meci ca fotbalist, intră Andrei Pandele

Min. 69 - Schimbare la Farul, Răzvan Tănasă e înlocuit de Ionuț Cojocaru

Min. 66 - Schimbare la Chindia, Doru Popadiuc este înlocuit de Ionuț Mihai

Min. 66 - Dican nu poate împinge mingea în poartă din 5 metri, după un corner

Min. 65 - Lovitură liberă executată de Alibec de pe partea dreaptă, direct în zid

Min. 62 - Tănasă ia cartonaș galben pentru simulare, după ce a căzut spectaculos în careu, cerând penalty la contactul cu Martac

Min. 56 - 1-1, GOL FARUL! Radaslavescu profită de respingerea nefericită a lui Celea și înscrie de la marginea careului!

Min. 55 - Ișfan reia cu capul peste poartă, după centrarea lui Alibec

Min. 50 - Contra scoate de sub bară capul lui Alibec!

A început repriza secundă

Pauză la Ovidiu

Min. 37 - Șutul lui Radaslavescu, pe centrul porții, e reținut de Contra

Min. 31 - Reluare spectaculoasă din „foarfecă” a lui Sîrbu, pe lângă poartă

Min. 30 - Șutul lui Alibec e deviat de Contra în corner

Min. 26 - O nouă ocazie a constănțenilor, portarul Contra e nesigur la șutul lui Vînă și scapă mingea în corner

Min. 12 - Alibec și Radaslavescu sunt protagoniștii unei faze ofensive periculoase a Farului, dar apărarea oaspeților rezolvă situația

Min. 8 - 0-1, GOL CHINDIA! Mboumbouni deschide pe dreapta pentru Martac, acesta centrează, iar Florea finalizează din 6 metri!

Min. 6 - Vînă șutează din prima, cu dreptul, de la marginea careului, pe lângă poartă

Min. 4 - Alibec șutează de la distanță, puțin peste poartă!

Ora 20:30 - A început meciul

Echipele de start:

Farul Constanţa: Buzbuchi - Maftei, Larie, Sîrbu, Furtado - Vînă, Dican, Radaslavescu - Tănasă, Alibec, Işfan

Rezerve : Munteanu, Marins, Duţu, Vojtus, Iancu, Doicaru, Cojocaru, Grigoryan, Ramalho

Antrenor : Flavius Stoican

Chindia: Contra - Martac, Celea, Mboumbouni, Brumă - Doukoure, Honciu - Popadiuc, Pesic, Florea - Doumtsios

Rezerve : Isvoranu, Tamaşi, Roşu, Rareş, Necşulescu, Jurj, Pandele, Munoz, Petre

Antrenor : Nicolae Croitoru

Stadion : Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi" - teren principal (Ovidiu - Constanţa)

: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi” - teren principal (Ovidiu - Constanţa) Arbitru: Vidican Rareș George, Asistenți: Constantinescu Andrei, Marin Nicușor, VAR: Dima Iulian, AVAR: Costreie Sorin

Cei de la Farul au anunțat că toate biletele pentru acest meci s-au epuizat. Arena are o capacitate de 4.500 de locuri, iar prețurile tichetelor de intrare au fost între 20 și 80 de lei.

Accesul suporterilor pe stadion va fi permis începând cu ora 19:00.

Organizatorii au informat că suporterii oaspeți care dețin bilete în alte zone ale stadionului decât cel destinat galeriei Chindiei nu vor putea intra cu însemnele clubului în aceste zone. Accesul le va fi permis doar în sectorul „Oaspeți”.

Știrea inițială

Golurile celor de la Chindia din meciul tur au fost marcate de Popadiuc ('22), Florea ('71) și Pesic ('80), în timp ce pentru Farul au punctat Alibec ('54), Ișfan ('58) și Markovic ('88).

Echipa din Târgoviște a ajuns la baraj după ce a terminat play-off-ul Ligii 2 pe ultimul loc, cu 43 de puncte, însă a primit șansa de a lupta pentru promovare deoarece CSA Steaua și FC Bihor, clasate mai sus, nu au dreptul de a promova în prima ligă.

Farul, de cealaltă parte, a încheiat play-out-ul Ligii 1 pe locul de baraj, cu 25 de puncte, și are nevoie să treacă de „dubla” cu Chindia pentru a rămâne în prima ligă.

Pentru Farul, barajul vine la trei ani după unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a clubului, titlul câștigat în 2023 sub comanda lui Gheorghe Hagi.

Din sezonul 2020-2021, de când a fost introdus sistemul cu patru echipe implicate în barajul de menținere/promovare, patru formații din liga secundă au reușit să facă pasul în primul eșalon:

CS Mioveni - a promovat în fața lui Hermannstadt

U Cluj - a promovat în fața lui Dinamo

Dinamo - a promovat în fața lui FC Argeș

Metaloglobus - a promovat în fața lui Poli Iași

Flavius Stoican: „Un meci în care vom da totul”

Înaintea partidei decisive cu Chindia, antrenorul celor de la Farul a declarat:

„Îi văd pe jucători conectați, focusați, echilibrați, ceea ce îmi dă încredere că va fi un meci în care vom da totul.

Înclin să cred că își vor face simțită prezența, din punct de vedere al realizărilor, Alibec, Ișfan, Tănasă și Radaslavescu. Așa simt. Vreau să fim atenți și pe faza defensivă și sunt convins că vom face mai puține greșeli.

S-a accidentat Markovic, care cu Chindia a marcat și era pe un drum bun. Țîru are o problemă medicală, o problemă la gleznă. Dar și cea mai veche problemă, Ganea, care a fost oprit de la efort, are ceva la inimă. Până la următorul control va fi oprit de la efort. În rest, toți jucătorii sunt apți.

Sunt multe înfrângeri la rând, iar acum trebuie să vină victoria. Sunt convins că va veni. Au fost doar momente de relaxare, dar vreau să nu mai existe”, a declarat Stoican, citat de fanatik.ro.

Au fost și momente bune în care am simțit că avem meciul în mână, dar au fost și momente de relaxare, poate ne-a lipsit și șansa. Sper ca la primele ocazii să marcăm Flavius Stoican, antrenor Farul

Nicolae Croitoru: „Jucătorii au tras tare toată săptămâna”

Nicolae Croitoru, antrenorul celor de la Chindia, a prefațat meciul cu Farul:

„Atmosfera este una bună, jucătorii au tras tare toată săptămâna, înțeleg importanța meciului, înțeleg șansa pe care o au pentru a promova și mâine vor să fie la cel mai înalt nivel.

Un asemenea meci reprezintă, pentru oricine, o mare provocare. Pentru mine, în plus, ar însemna încheierea unui ciclu. Un ciclu care a început cu mult timp în urmă și am rămas cu sentimentul că nu a fost finalizat.

La jocul de acasă, suporterii au fost, într-adevăr, al 12-lea jucător. Ne-au împins de la spate și ne-au motivat. Sunt convins că la jocul de duminică vor face același lucru. Am simțit săptămâna asta o mare emulație în jurul acestui meci”, a declarat Nicolae Croitoru, conform liga2.prosport.ro.

Evoluțiile echipei din ultima vreme au avut un trend ascendent, chiar și când rezultatele nu au fost cele dorite. Ultimele meciuri au adus un plus de încredere și de unitate, așa încât jucătorii au ajuns să evolueze aproape de potențialul lor real. Nicolae Croitoru, antrenor Chindia

VIDEO. Ratarea uluitoare și golul marcat de Ivan Pesic în meciul tur dintre Chindia - Farul 3-3

