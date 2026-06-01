Andreeva, impresionată de Cîrstea Adversara Soranei din sferturile Roland Garros: „E formidabilă! Nu știu de ce, dar am făcut asta la aproape fiecare turneu"
Publicat: 01.06.2026, ora 09:35
Actualizat: 01.06.2026, ora 09:36
  • Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA) a lăudat-o pe Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA), înaintea duelului direct din sferturile de finală de la Roland Garros.
  • Întâlnirea dintre Andreeva și Cîrstea va avea loc marți, 2 iunie, de la ora 12:00.
Odată cu accederea în sferturi, Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Roland Garros, după 17 ani.

Mirra Andreeva, despre Sorana Cîrstea: „O persoană uimitoare, o competitoare formidabilă”

Mirra Andreeva a avut numai cuvinte de laudă la adresa Soranei Cîrstea înaintea confruntării de la Paris.

Rusoaica se așteaptă la un meci dificil, cu o prestație foarte bună din partea Soranei, despre care a spus că „a jucat cel mai bun tenis al vieții” în acest sezon.

„Cu Sorana m-am antrenat de foarte multe ori în acest sezon. Ultima dată când am jucat împotriva ei s-a întâmplat la Linz, a fost un meci foarte complicat, am câștigat în trei seturi.

Nu știu, până acum a jucat nemaipomenit, este o persoană uimitoare, o competitoare formidabilă, dă totul pe teren. O cunosc foarte bine pentru că, nu știu de ce, ne-am antrenat la aproape fiecare turneu.

Va fi un meci foarte interesant, foarte captivant, ea este mereu o adversară dificilă, a jucat cel mai bun tenis al vieții.

Nu vreau să dau la o parte anii de dinainte, dar până acum a avut un sezon nemaipomenit. Va fi un meci incredibil și sunt entuziasmată să joc împotriva ei”, a declarat Andreeva la TNT Sports, citată de eurosport.ro.

Mirra servește mult mai bine, are un joc destul de complet și cu dreapta, și cu reverul, dă destul de bine, se mișcă bine. M-am antrenat destul de mult cu ea în ultima perioadă și ne cunoaștem. Va fi un meci foarte dur, un meci foarte fizic, și diferența se va face la câteva detalii. Sorana Cîrstea, despre Mirra Andreeva

Andreeva e una dintre puținele jucătoare care au învins-o pe Sorana în acest an. Sportiva rusă s-a impus cu scorul de 7-6(4), 4-6, 6-2 la turneul de la Linz, din luna aprilie.

Sorana a disputat patru partide până acum la Paris. Și le-a câștigat pe toate cu 2-0 la seturi!

  • Turul I: 6-3, 6-1 cu Ksenia Efremova (17 ani, #623 WTA)
  • Turul II: 6-3, 6-0 cu Eva Lys (24 de ani, #81 WTA)
  • Turul III: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra (21 de ani, #68 WTA)
  • „Optimi”: 6-3, 7-6(4) cu Xiyu Wang (25 de ani, #148 WTA).

tenis wta Roland Garros Sorana Cirstea Mirra Andreeva
