A îngenuncheat în fața „Zeiței” FOTO. Loredana Groza, gest inedit la gala dedicată Nadiei Comăneci. Două zile la rând!

alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 10:20
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 10:20
  • Loredana Groza (55 de ani) a omagiat-o pe Nadia Comăneci (64 de ani), în cadrul galei dedicate legendarei sportive.
  • Pe 18 iulie se împlinesc 50 de ani de la primul 10 olimpic din istoria gimnasticii artistice, notă obținută de Nadia la Jocurile de la Montreal.
Sâmbătă, Nadia Comăneci a fost decorată de președintele României, Nicușor Dan, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce. Au urmat zile de sărbătoare!

Loredana Groza a îngenuncheat în fața Nadiei Comăneci

Sâmbătă seara, peste 500 de invitați au aplaudat-o și au sărbătorit-o pe Nadia în Sala Unirii din incinta Palatului Parlamentului din București. Printre cei prezenți s-a numărat și Thomas Bach, președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic.

A urmat un concert susținut de Loredana Groza, iar aceasta a surprins printr-un gest inedit. Aflându-se pe scenă alături de fosta mare gimnastă, cântăreața a îngenuncheat și i-a sărutat mâna Nadiei.

„Nadia, mă înclin! 🙏❤️ ~ Lori din Onești”, a fost mesajul postat de artistă pe pagina sa de Facebook, alături de mai multe fotografii din timpul evenimentului.

Loredana Groza, în genunchi în fața Nadiei Comăneci (FOTO: Sabin Malisevschi, Theo Niculae / Team Romania) Loredana Groza și Nadia Comăneci, spectacol la Onești (FOTO: Sabin Malisevschi, Theo Niculae / Team Romania) Nadia Comăneci, omagiată la Onești în cadrul Galei Nadia (FOTO: Sabin Malisevschi, Theo Niculae / Team Romania)
Spectacolul a continuat duminică, zi în care Nadia s-a întors în orașul său natal, la Onești. Aceasta a fost prezentă în Sala Polivalentă care îi poartă numele, pentru „Gala Campioanelor”.

Ulterior, Loredana Groza a susținut un nou concert, pe stadionul CAROM, unde echipa feminină de gimnastică artistică a României defila după succesul de la JO 1976.

@claudiacostandis “Mândria onestenilor, steaua de pe tricolor, ești din Onești!” 🤍 Nadia Comăneci și Loredana Groza Onești, Gala Campioanelor 🏆 Sursă video: mami 🫶🏻 #NadiaComaneci #Onesti #GalaCampioanelor #Loredana #anulNadia ♬ sunet original - Claudia Costandis

Îmbrăcată într-un body alb cu mâneci lungi, costum asemănător cu cel purtat de gimnaste, cu dungi decorative verticale în culorile drapelului României, cântăreața a repetat gestul făcut în Capitală.

Nadia a cântat „Trandafir de la Moldova” alături de Loredana. Și Bart Conner, soțul gimnastei, a interpretat o melodie împreună cu artista.

@psiholog.bacau #drone #onesti #perfect10 #nadia ♬ sunet original - Liliana Drăghici

