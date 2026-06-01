A îngenuncheat în fața „Zeiței” FOTO. Loredana Groza, gest inedit la gala dedicată Nadiei Comăneci. Două zile la rând!

- Loredana Groza (55 de ani) a omagiat-o pe Nadia Comăneci (64 de ani), în cadrul galei dedicate legendarei sportive.
- Pe 18 iulie se împlinesc 50 de ani de la primul 10 olimpic din istoria gimnasticii artistice, notă obținută de Nadia la Jocurile de la Montreal.
Sâmbătă, Nadia Comăneci a fost decorată de președintele României, Nicușor Dan, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce. Au urmat zile de sărbătoare!
Loredana Groza a îngenuncheat în fața Nadiei Comăneci
Sâmbătă seara, peste 500 de invitați au aplaudat-o și au sărbătorit-o pe Nadia în Sala Unirii din incinta Palatului Parlamentului din București. Printre cei prezenți s-a numărat și Thomas Bach, președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic.
A urmat un concert susținut de Loredana Groza, iar aceasta a surprins printr-un gest inedit. Aflându-se pe scenă alături de fosta mare gimnastă, cântăreața a îngenuncheat și i-a sărutat mâna Nadiei.
„Nadia, mă înclin! 🙏❤️ ~ Lori din Onești”, a fost mesajul postat de artistă pe pagina sa de Facebook, alături de mai multe fotografii din timpul evenimentului.
Spectacolul a continuat duminică, zi în care Nadia s-a întors în orașul său natal, la Onești. Aceasta a fost prezentă în Sala Polivalentă care îi poartă numele, pentru „Gala Campioanelor”.
Ulterior, Loredana Groza a susținut un nou concert, pe stadionul CAROM, unde echipa feminină de gimnastică artistică a României defila după succesul de la JO 1976.
Îmbrăcată într-un body alb cu mâneci lungi, costum asemănător cu cel purtat de gimnaste, cu dungi decorative verticale în culorile drapelului României, cântăreața a repetat gestul făcut în Capitală.
Nadia a cântat „Trandafir de la Moldova” alături de Loredana. Și Bart Conner, soțul gimnastei, a interpretat o melodie împreună cu artista.