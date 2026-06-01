A îngenuncheat în fața „Zeiței” FOTO. Loredana Groza, gest inedit la gala dedicată Nadiei Comăneci. Două zile la rând!

Loredana Groza (55 de ani) a omagiat-o pe Nadia Comăneci (64 de ani), în cadrul galei dedicate legendarei sportive.

Pe 18 iulie se împlinesc 50 de ani de la primul 10 olimpic din istoria gimnasticii artistice, notă obținută de Nadia la Jocurile de la Montreal.

Sâmbătă, Nadia Comăneci a fost decorată de președintele României, Nicușor Dan, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce. Au urmat zile de sărbătoare!

Loredana Groza a îngenuncheat în fața Nadiei Comăneci

Sâmbătă seara, peste 500 de invitați au aplaudat-o și au sărbătorit-o pe Nadia în Sala Unirii din incinta Palatului Parlamentului din București. Printre cei prezenți s-a numărat și Thomas Bach, președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic.

A urmat un concert susținut de Loredana Groza, iar aceasta a surprins printr-un gest inedit. Aflându-se pe scenă alături de fosta mare gimnastă, cântăreața a îngenuncheat și i-a sărutat mâna Nadiei.

„Nadia, mă înclin! 🙏❤️ ~ Lori din Onești”, a fost mesajul postat de artistă pe pagina sa de Facebook, alături de mai multe fotografii din timpul evenimentului.

Spectacolul a continuat duminică, zi în care Nadia s-a întors în orașul său natal, la Onești. Aceasta a fost prezentă în Sala Polivalentă care îi poartă numele, pentru „Gala Campioanelor”.

Ulterior, Loredana Groza a susținut un nou concert, pe stadionul CAROM, unde echipa feminină de gimnastică artistică a României defila după succesul de la JO 1976.

Îmbrăcată într-un body alb cu mâneci lungi, costum asemănător cu cel purtat de gimnaste, cu dungi decorative verticale în culorile drapelului României, cântăreața a repetat gestul făcut în Capitală.

Nadia a cântat „Trandafir de la Moldova” alături de Loredana. Și Bart Conner, soțul gimnastei, a interpretat o melodie împreună cu artista.

