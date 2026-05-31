Daniel Ghiță (45 de ani), fost luptător K1, a lansat un atac dur la adresa lui Benny Adegbuyi (41 de ani), într-o amplă postare pe rețelele de socializare.

Revenit în ring după aproape un an de pauză, Benny Adegbuyi a fost învins prin decizie unanimă de bulgarul Daniel Dinev.

Daniel Ghiță, atac dur la adresa lui Benny Adegbuyi

Fost număr 1 în Glory, cea mai importantă promoţie de kickboxing din lume, Daniel Ghiță l-a criticat aspru pe Benny Adegbuyi, într-o postare pe contul său personal de Facebook.

Fost deputat PSD în perioada 2020 - 2024, Ghiță nu l-a uitat nici pe Cătălin Moroșanu și a lansat critici și la adresa postului Pro TV.

„Când v-am zis eu că Benny nu are tehnică și explozie, ați zis că este nebun Ghiță și că «vai ce mare număr 1 mondial a fost el».

Nu a fost niciodată nr. 1 mondial! Propaganda ieftină. A fost numărul 1 din 30 de luptători în Glory, circuit închis. Rico și sacii lui de box.

Eu am fost numărul 1 mondial pe baza punctelor obținute în circuitul mondial. Glory a desființat clasamentul mondial după 2015 și a închis circuitul. Singurul care a luptat în perioada de aur a K-1! Care s-a desființat în 2012!

Propaganda și ura împotriva mea a lui Moroșanu și Benny era: «Ghiță nu a fost niciodată campion mondial la grea».

M-au jignit, insultat, peste tot jigniri. Scopul? Să mă denigreze și să mă umilească public, ca să creeze impresia ca nu am niciun palmares.

Daniel Ghiță/ Foto: IMAGO

Cam greu așa ștergi memoria fanilor pe plan mondial. ProTV a fost parte de campania împotriva mea. Chiloțăreala pe bani grei.

Dar cine a câștigat It's Showtime la categoria grea înainte să fie cumpărat de Glory?

Ani de zile a fost numai propagandă și ură împotriva mea, doar pentru că am spus adevărul și am arătat valoarea reală din ring a tuturor!

Moroșanu și-a închis imediat cariera. Era deja penibil, galele cu no name. Jamal l-a bătut pe Benny cu o singură mână și atât. Restul erau marketing și show. Eu v-am arătat adevărul”, a scris Ghiță pe pagina sa de Facebook, alături de videoclipul luptei dintre Benny și Dinev.

50 de victorii a înregistrat Daniel Ghiță în Glory: 39 prin KO și 11 înfrângeri

Daniel Ghiță: „Cum este să iei KO de la un «no name» în Bulgaria?”

„The Savage Samurai”, așa cum era poreclit în perioada în care era încă în activitate, Ghiță și-a continuat atacul.

„Păcat! În loc să ridicăm sportul și să creăm generații de luptători, ați ales minciuna, propaganda și ipocrizia. Iar astăzi se vede că tot ce am spus s-a adeverit.

Cum este să iei KO de la un «no name» în Bulgaria? Trist…

Vă ridica ProTV-ul și propaganda, dar când ieșiți afară și nu mai există regie, luați bătaie și faceți România de rușine.

Așa că vă dau lecții de tehnică, tactică de luptă și în următorii 50 de ani!

Bulgarii sunt mult peste noi: sunt patrioți și nu acceptă show-ul și minciuna. Nu prăduiesc banii publici. Sunt uniți și au multă disciplină.

Din nimic au reușit să facă ceva. Starurile K1 sunt arbitri, nu tablouri pentru poze. Sportivii sunt respectați! Înțelegeți? Spune-mi cu cine ai luptat să-ți spun valoarea ta! Nihil Sine Deo (n.r. Nimic fără Dumnezeu)”, a concluzionat Ghiță.

