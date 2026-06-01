Cu cine atacăm Georgia Gică Hagi a definitivat lotul României pentru duelul de la Tbilisi » Pe cine a lăsat acasă selecționerul

Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a definitivat lotul naționalei pentru meciul amical cu Georgia, de la Tbilisi.

Ce fotbaliști a lăsat „Regele" acasă, mai jos în articol.

Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Partida cu Georgia va reprezenta revenirea lui Hagi pe banca echipei naționale, după 25 de ani.

Ultimii jucători sosiți în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia sunt Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, care au ajuns luni dimineața, pe 1 iunie.

Totuși, Hagi a decis să nu ia toți jucătorii convocați în deplasarea de la Tbilisi. Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe „tricolori” și pentru a le asigura un proces optim de pregătire, scrie frf.ro.

Fotbaliștii naționalei care au rămas în România sunt: Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș.

Ianis Hagi, decar cu Georgia

În absența lui Nicolae Stanciu, Ianis Hagi va purta tricoul cu numărul 10 în partida amicală cu Georgia. La antrenamente fiul „Regelui” a apărut purtând numărul 14 pe echipament.

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat că intenționează să folosească formule de echipă diferite în cele două jocuri de verificare programate în această perioadă.

După confruntarea cu Georgia, „tricolorii” vor disputa încă un meci de pregătire, împotriva Țării Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Partida va fi transmisă în direct de Prima TV și va putea fi urmărită, de asemenea, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Lotul României pentru meciul cu Georgia:

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

