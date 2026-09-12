„Știm cine primește Balonul de Aur”😀 Dinamo l-a „detronat” pe Harry Kane! Postare virală după assistul lui Bellaarouch
Alaa Bellaarouch/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Știm cine primește Balonul de Aur”😀 Dinamo l-a „detronat” pe Harry Kane! Postare virală după assistul lui Bellaarouch

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 20:17
  • Dinamo a făcut o postare haioasă pe rețelele de socializare, care îi are ca protagoniști pe Alaa Bellaarouch (24 de ani), portarul „câinilor” și Harry Kane (33 de ani), atacantul lui Bayern Munchen.
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Harry Kane e printre favoriții la câștigarea Balonului de Aur, care se va decerna pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia, după ce sezonul trecut a fost unul foarte bun pentru el.

În această ediție de Bundesliga, are un start greoi însă. Atacantul englez nu a reușit să aibă nicio contribuție în primele două meciuri din campionat ale lui Bayern (5-1 cu Stuttgart și 0-0 cu Schalke 04).

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Dinamo, postare savuroasă pe rețelele de socializare: „Cred că știm cine primește Balonul de Aur”

În schimb, Alaa Bellaarouch, portarul lui Dinamo, a fost coautor la reușita de 2-1 semnată de Dean Zandbergen (25 de ani), în meciul câștigat de „câini” cu Csikszereda (3-1).

Goalkeeperul marocan l-a lansat excelent cu o degajare pe atacantul olandez. „Câinii” au profitat de moment și au făcut o postare amuzantă pe rețelele de socializare.

„Cred că știm cine primește Balonul de Aur…”, a scris Dinamo într-o postare care îi implică pe Bellaarouch și Harry Kane.

Golgheterul lui Bayern Munchen din stagiunea precedentă are ocazia să spargă gheața în acest sezon de Bundesliga, în deplasarea cu nou-promovata Elversberg. Partida este programată duminică, de la ora 18:30.

36 de goluri
a marcat Kane în sezonul 2025-2026 din Bundesliga. A adunat 61 de reușite în toate competițiile

Lista celor 30 de nominalizați la Balonul de Aur

  • Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)
  • Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)
  • Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)
  • Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)
  • Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)
  • Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)
  • Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)
  • Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)
  • Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)
  • Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)
  • Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)
  • Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)
  • Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)
  • Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)
  • Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)
  • Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)
  • Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)
  • Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)
  • Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)
  • Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)
  • Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)
  • Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)
  • Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)
  • William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)
  • Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)
  • Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)
  • Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)
  • Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

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