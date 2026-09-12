„Știm cine primește Balonul de Aur”😀 Dinamo l-a „detronat” pe Harry Kane! Postare virală după assistul lui Bellaarouch

Dinamo a făcut o postare haioasă pe rețelele de socializare, care îi are ca protagoniști pe Alaa Bellaarouch (24 de ani), portarul „câinilor” și Harry Kane (33 de ani), atacantul lui Bayern Munchen.

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Harry Kane e printre favoriții la câștigarea Balonului de Aur, care se va decerna pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia, după ce sezonul trecut a fost unul foarte bun pentru el.

În această ediție de Bundesliga, are un start greoi însă. Atacantul englez nu a reușit să aibă nicio contribuție în primele două meciuri din campionat ale lui Bayern (5-1 cu Stuttgart și 0-0 cu Schalke 04).

Dinamo, postare savuroasă pe rețelele de socializare: „Cred că știm cine primește Balonul de Aur”

În schimb, Alaa Bellaarouch, portarul lui Dinamo, a fost coautor la reușita de 2-1 semnată de Dean Zandbergen (25 de ani), în meciul câștigat de „câini” cu Csikszereda (3-1).

Goalkeeperul marocan l-a lansat excelent cu o degajare pe atacantul olandez. „Câinii” au profitat de moment și au făcut o postare amuzantă pe rețelele de socializare.

„Cred că știm cine primește Balonul de Aur…”, a scris Dinamo într-o postare care îi implică pe Bellaarouch și Harry Kane.

Golgheterul lui Bayern Munchen din stagiunea precedentă are ocazia să spargă gheața în acest sezon de Bundesliga, în deplasarea cu nou-promovata Elversberg. Partida este programată duminică, de la ora 18:30.

36 de goluri a marcat Kane în sezonul 2025-2026 din Bundesliga. A adunat 61 de reușite în toate competițiile

Lista celor 30 de nominalizați la Balonul de Aur

Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)

(23 de ani, Real Madrid și Anglia) Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)

(28 de ani, Real Madrid și Spania) Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)

(29 de ani, PSG și Franța) Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)

(29 de ani, Bayern Munchen și Columbia) Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)

(32 de ani, Manchester United și Portugalia) Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)

(28 de ani, Arsenal și Brazilia) Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)

(26 de ani, Manchester City și Norvegia) Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)

(27 de ani, PSG și Maroc) Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)

(33 de ani, Bayern Munchen și Anglia) Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)

(25 de ani, PSG și Georgia) Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)

(34 de ani, Al Nassr și Senegal) Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)

(32 de ani, PSG și Brazilia) Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)

(28 de ani, Inter și Argentina) Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)

(27 de ani, Real Madrid și Franța) Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)

(24 de ani, PSG și Portugalia) Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)

(39 de ani, Inter Miami și Argentina) Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)

(21 de ani, PSG și Portugalia) Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(24 de ani, Bayern Munchen și Franța) Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)

(24 de ani, PSG și Ecuador) Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)

(29 de ani, Al Qadsiah și Mexic) Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)

(27 de ani, Arsenal și Anglia) Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)

(30 de ani, Barcelona și Spania) Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)

(30 de ani, PSG și Spania) William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)

(25 de ani, Arsenal și Franța) Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)

(26 de ani, PSG și Spania) Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(27 de ani, Bayern Munchen și Franța) Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)

(26 de ani, Real Madrid și Brazilia) Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

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