Manchester United, contract-record Noul sponsor e interzis pe tricouri la meciurile din Premier League

Manchester United a anunțat că Betway va fi noul sponsor pentru echipamentul de antrenament al „diavolilor roșii”.

În 2023, cluburile din Premier League au votat interzicerea afișării siglelor firmelor de jocuri de noroc și pariuri sportive pe partea din față a tricourilor purtate în timpul meciurilor.

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Regulă intră oficial în vigoare începând cu sezonul 2026/27, însă companiile de gambling pot fi prezent în continuare în alte suprafețe publicitare.

Printre acestea se numără mânecile tricourilor, echipamentele de antrenament și panourile publicitare din stadion.

Betway, noul sponsor al lui Manchester United pentru echipamentul de antrenament

Manchester United a anunțat că a semnat un acord pe mai mulți ani cu Betway, iar dailymail.co.uk susține că gruparea de pe Old Trafford va primi aproximativ 20 de milioane de lire sterline pe an (23,3 milioane de euro).

Este cel mai mare contract de acest tip din fotbalul mondial, care vizează exclusiv echipamentul de antrenament sau mânecile tricourilor de joc.

Astfel, Betway devine partenerul principal oficial al clubului Manchester United și partenerul exclusiv la nivel mondial în domeniul pariurilor.

De asemenea, logo-ul companiei va fi vizibil în timpul meciurilor de pe Old Trafford și „Progress with Unity”, stadionul pe care joacă echipa feminină și juniorii clubului.

Parteneriatul reprezintă cea mai mare investiție comercială realizată până în prezent de Betway în cadrul unui portofoliu care mai include Formula 1, rugby, cricket, baschet și tenis.

Betway, companie deținută de Super Group, a fost lansată în 2006 și operează în mai multe țări. A colaborat de-a lungul timpului cu cluburi precum Arsenal, Manchester City și Chelsea.

Manchester United: „Parteneriatul cu Betway reflectă capacitatea noastră de a atrage mărci de top”

Marc Armstrong, directorul comercial al clubului Manchester United, a declarat:

„Suntem încântați să îi urăm bun venit companiei Betway în calitate de partener principal oficial. Amploarea acestui nou și entuziasmant parteneriat reflectă strategia noastră de creștere, puterea și atractivitatea durabile la nivel global ale clubului Manchester United, precum și capacitatea noastră de a atrage mărci de top care doresc să interacționeze cu vasta noastră bază de suporteri din întreaga lume.

Betway este o marcă de renume mondial, cu o prezență semnificativă în lumea sportului. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm pentru a contribui la accelerarea ambițiilor lor globale și pentru a crea noi oportunități de a-i apropia pe suporteri de Manchester United”.

It's time for training ⏰👊 pic.twitter.com/EAldTJHSxB — Manchester United (@ManUtd) August 4, 2026

Betway: „Se potrivește perfect cu piețele noastre cheie”

Neal Menashe, director general al Super Group, a declarat:

„Suntem încântați că marca noastră Betway va fi partenerul principal oficial și partenerul global exclusiv în domeniul pariurilor al unuia dintre cele mai mari cluburi de fotbal din lume.

Amploarea globală a clubului Manchester United, în special datorită bazei sale uriașe de fani din Africa, se potrivește perfect cu piețele noastre cheie.

Premier League este cea mai urmărită competiție internă de fotbal din lume și oferă o platformă puternică pentru a intra în contact cu fanii de pe tot globul”.

Suntem încântați să vedem marca Betway prezentată la Old Trafford și nu numai, ca parte a prezenței noastre continue în prima ligă a fotbalului englez. Neal Menashe, director general Super Group

Sponsorii echipelor din Premier League în sezonul 2026/27

Arsenal - Emirates (companie aeriană)

Aston Villa - Visit Rwanda (turism)

Bournemouth - Vitality (asigurări de sănătate și de viață)

Brentford - Indeed (site de locuri de muncă)

Brighton - American Express (servicii financiare)

Chelsea - fără sponsor pe partea din față a tricoului

Coventry - Monzo (servicii financiare)

Crystal Palace - Temporal (tehnologie / AI)

Everton - CMC Markets (servicii financiare)

Fulham - ClickHouse (tehnologie / AI)

Hull City - Corendon (companie aeriană)

Ipswich Town - Halo (produse software)

Leeds United - Red Bull (conglomerat)

Liverpool - Standard Chartered (servicii financiare, banking)

Manchester City - Etihad Airways (companie aeriană)

Manchester United - Snapdragon (echipamente de telecomunicații și semiconductori)

Newcastle - Knox Hydrate (băuturi funcționale și nutriție sportivă)

Nottingham - încă nu a fost confirmat

Sunderland - încă nu a fost confirmat

Tottenham - AIA (asigurări de viață și servicii financiare).

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