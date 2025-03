Prime uriașe pentru titlu  Dinamo tratează foarte serios play-off-ul. Nicolescu: „Am promis o sumă foarte mare. Merită orice efort”

Administratorul special al celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit azi despre prezentul și viitorul clubului roș-alb.

Dinamo a prins play-off-ul, de pe locul 5, și se află la doar 2 puncte distanță de liderul FCSB.

Clubul rămâne cu interdicția europeană pentru sezonul viitor, din cauza insolvenței, însă conducerea și jucătorii sunt pregătiți de 10 meciuri intense, pentru o clasare cât mai bună.

Andrei Nicolescu: „Vrem să câștigăm fiecare meci din play-off ”

Andrei Nicolescu a fost invitat la Radio Dinamo, unde a abordat foarte multe întrebări legate de planurile actuale și viitoare ale clubului cu 18 titluri în Liga 1.

Andrei Nicolescu despre...

…prime în play-off: „Ne-am stabilit să câștigăm fiecare meci. Avem un bonus progresiv de victorii și un bonus pentru acel target despre care toată lumea vorbește și ar vrea ca noi să-l fixăm oficial. Nu e presiunea pe noi. Vrem doar să evoluăm cel puțin la același nivel. Am promis o sumă foarte mare, dar evenimentul pentru care am promis-o merită orice efort.



Cred că putem să tranșăm foarte multe meciuri din play-off dacă avem concentrare. Poate am obținut prea ușor play-off-ul, apropo de puncte, calculele noastre erau undeva la 46-47 de puncte. Dar e bine când putem să facem mai mult decât ne propunem”

…cel mai greu moment din sezonul regular: „A fost presiunea suporterilor când s-au accidentat Boateng și Homawoo. O presiune artificială a fost și deasupra jucătorilor, a antrenorului, a noastră, dar cred că am ieșit bine din acele 4-5 meciuri fără fundașii centrali considerați titulari. Am acumulat 8-9 puncte, ceea ce a fost foarte bine. Jucătorii care au intrat au demonstrat că merită să fie în lot, chiar dacă specialiștii au continuat să arunce cu noroi în jucătorii de bancă ai lui Dinamo”

… lucruri care nu au ieșit cum și-ar fi dorit: „De la opțiunile de transfer până la gestionarea problemei fundașului stânga, am avut și noi momente care n-au ieșit cum ne-am dorit. Lucrurile acelea s-au întâmplat pentru că nu am avut intuiția pe moment.



Nu pot să spun că e o greșeală, în fotbal totul e mult mai dinamic, timpul are o altă viteză. Uneori nu se întâmplă nimic zile, săptămâni, apoi într-o oră trebuie să iei decizii și timpul se comprimă, oportunitățile apar și dispar foarte repede. Cumva poate intuițiile n-au funcționat atât de bine cât ne-am fi dorit”

…arbitraj: „Arbitrii au fost mult mai atenți ca sezonul trecut, când mi-am pierdut răbdarea la Sepsi, în situația în care jocul echipei suferea, să mai fii și frustrat de 2 penalty-uri evidente la VAR. Poate regret acel moment, nu ar fi trebuit să am acea ieșire, dar n-am mai putut. Acum e o atenție mai mare la fazele cu decizii importante, sunt și scăpări, evident.



Dar ce m-a făcut să fiu convins că nu există niciun parti-prix apropo de unele decizii a fost confirmarea de meciul de la Oradea, cu UTA, când am luat bătaie cu un penalty controversat în ultimul minut. Într-o situație identică, dacă VAR funcționează, decizia trebuie să fie aceeași .



Asta s-a întâmplat cu Oțelul, în minutul 90. Cu FCSB a existat acea scăpare, henț evident, dar se mai întâmplă din când în când. Iese din discuție că ar fi fost ceva premeditat”

„Gnahore deschide sala de forță de la Săftica la 8”

…Gnahore a fost ales cel mai bun jucător al sezonului regular, desemnat de fani pe grupul Radio Dinamo cu 76% din opțiuni: „E un pilon foarte, foarte important pentru stabilitatea echipei. Eu mă felicit că atunci când a apărut această oportunitate cu Eddy nu am mai discutat cu nimeni și i-am trimis contractul semnat. S-a dovedit că a fost o decizie foarte bună. E un caracter foarte puternic în vestiar, datorită felului lui de a fi impune respect, nu se autoproclamă ca lider.



Suntem foarte mulțumiți de el. E un profesionist desăvârșit. Nu știu dacă știți, dar noi începem o zi normală al 8:30-9:00 cu micul dejun, warm up (n.r. - încălzirea) la 10-10:30, la 11 antrenament. Eddy, zi de zi, la 8 e în sală, la Săftica. Deschide sala. Spune și asta ceva despre el”

…stadion și cantonament: „E o discuție mai complexă. Ne-am făcut un plan legat de armele cu care să devenim și mai buni. Unul din atuuri e calitatea terenului de antrenament și a celui de joc. Din punctul ăsta de vedere facem calcule atente dacă putem să punem un gazon hibrid la Săftica, pentru a ne da o anumită exprimare la meciuri.



Politica clubului cu privire la unde va juca meciurile e dictată de ce putem face în infrastructură. Vrem să abordăm din nou tema asta în ceea ce privește zonele de sală de fitness, recuperare, e nevoie de spații suplimentare. În vară ne dorim să facem multe lucruri la Săftica, sper să ne putem încadra în pauza competițională”

Andrei Nicolescu: „Există o conotație negativă spre dezastru”

…jucătorul U21: „Avem destui copii care pot să facă pasul ăsta, ne mai uităm să dublăm variantele. Sunt frații Irimia, Caragea, Rotund, Bordușanu care vine înapoi. Sunt opțiuni”

…echipa a doua: „Mi-e greu să cred că putem face procedurile atât de repede, pentru sezonul viitor, să avem una ca la carte, cu schimburi între prima și a doua echipă în orice săptămână”

…3.500 de abonamente vândute: „Datorită faptului că se joacă aici toate meciurile și par interesante mă așteptam la un pic mai multă efervescență. Nu știu dacă a fost nici campania noastră cea corectă. Poate pesimismul ăsta scrijelit în ultimii 9 ani pe pielea dinamoviștilor încă nu a ieșit, e marker permanent. Va trebui să mai treacă câțiva ani ca să poată fi eliminat.



Am observat că indiferent de lucrurile care se întâmplă există o conotație negativă spre dezastru, la orice adiere care e normală în viața unui club dinamic. Am analizat de unde vine și reiese că vine din suferința pe care suporterul dinamovist a avut-o în ultimii 8-9 ani, în care toate miturile de încredere i-au fost dărâmate. Recurent se duce la extremă când are o frică. Probabil mai trebuie să treacă timp până se recâștigă încrederea și realizează ce emoție poate crea Dinamo alături de suporteri”.