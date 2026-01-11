BBC, nevoită să își ceară scuze Comparație șocantă făcută de un fost star din Premier League: „Un Holocaust absolut”
Shay Given. Foto: Imago
BBC, nevoită să își ceară scuze Comparație șocantă făcută de un fost star din Premier League: „Un Holocaust absolut”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.01.2026, ora 12:47
alt-text Actualizat: 11.01.2026, ora 15:46
  • BBC Sport, departamentul sportiv al postului public britanic BBC, a fost nevoit să își ceară scuze după ce fostul portar Shay Given (49 de ani) a făcut o comparație extrem de nepotrivită.
  • Fostul goalkeeper de la Manchester City a asociat mandatul lui Wilfried Nancy (48 de ani) la Celtic cu Holocaustul.

Fostul internațional irlandez, colaborator constant al BBC în calitate de analist, a comentat scurtul mandat al lui Nancy, pe care l-a descris drept un „Holocaust absolut”.

Postul BBC Sport, nevoit să își ceară scuze după declarația lui Shay Given: „A fost un Holocaust absolut”

„Nancy a fost groaznic de la început până la sfârșit. Nu cred că ar fi trebuit să se încheie mandatul scurt al lui Martin O’Neill încă de la început”, a declarat inițial fostul portar, conform mirror.co.uk.

Apoi, Given a rememorat apoi contextul în care s-a produs schimbarea.

„Era săptămâna dinaintea meciului cu Hearts (1-2), duel de vârf în campionat, apoi Roma (0-3) în Europa League și St. Mirren (1-3) în finala Cupei Ligii. Am crezut că Martin ar fi trebuit să fie lăsat măcar acea săptămână

Nancy a preluat echipa în acea săptămână și a fost un Holocaust absolut, iar de acolo totul a devenit un coșmar. Toate înfrângerile, iar meciul cu Rangers (1-3) de weekendul trecut a fost picătura care a umplut paharul, ultimul cui în sicriu”, a declarat Given.

Mandatul lui Wilfried Nancy, care a durat doar 33 de zile, a fost cel mai scurt din istoria clubului Celtic, bilanțul său consemnând două victorii și șase înfrângeri.

6 milioane de evrei
au fost uciși în timpul Holocaustului, alături de alte milioane de victime, inclusiv romi, persoane cu dizabilități, prizonieri politici, opozanți ai regimului nazist, persoane LGBTQ+ și alte grupuri persecutate

Ca reacție, prezentatorul emisiunii, Jason Mohammad, a intervenit spre finalul programului pentru a adresa un mesaj de scuze telespectatorilor:

„Puțin mai devreme, este posibil să fi auzit un limbaj neadecvat, așa că dorim să ne cerem scuze pentru orice ofensă cauzată”.

De-a lungul carierei sale, Shay Given a evoluat pentru cluburi precum Sunderland, Blackburn, Stoke City, Middlesbrough, Aston Villa și Manchester City, însă cele mai multe apariții le-a bifat în tricoul lui Newcastle, peste 450 de meciuri.

Ce este Holocaustul

Holocaustul reprezintă un genocid planificat și sistematic, realizat de regimul nazist condus de Adolf Hitler în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial (1939–1945).

Acest proces de exterminare a inclus deportări forțate, internarea în lagăre de concentrare și exterminare, precum Auschwitz, execuții în masă, înfometare deliberată, muncă silnică și experimente medicale inumane.

În perioada 1941-1944, autoritățile române, în special sub conducerea mareșalului Ion Antonescu, au persecutat, deportat și ucis un număr foarte mare de evrei din România și din teritoriile aflate sub control român, inclusiv în Transnistria.

Se estimează că între 280.000 și 380.000 de evrei au fost uciși ca parte a acestor politici genocidare, iar mii de romi au fost de asemenea victime ale deportărilor și condițiilor grele din lagărele din Transnistria, conform historia.ro.

BBC Celtic Glasgow shay given wilfried nancy
