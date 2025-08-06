Avertisment din Kosovo Jurnalist local, mesaj înainte de FCSB - Drita: „Avem o șansă reală!” » Ce spune despre „pericolul” Florin Tănase

Lavdim Pireva, un jurnalist sportiv din Kosovo, a vorbit despre duelul dintre Drita și FCSB din turul trei preliminar al Europa League.

Pireva susține că Drita poate produce surpriza în „dubla” cu FCSB, ținând cont de modul în care aceștia speculează greșelile, dar și de startul modest de sezon al campioanei României.

Lavdim Pireva: „Drita are o șansă reală”

„Acest meci este perceput ca un eveniment foarte important în Kosovo. Dacă Drita reușește să se califice, ar reprezenta o realizare istorică pentru club – obținerea unui loc în grupele UEFA Europa Conference League și menținerea în cursa pentru grupele Europa League.

Este văzut ca o provocare uriașă, dar și ca o oportunitate excelentă împotriva unui adversar respectat precum FCSB.

FCSB este clar văzută ca favorită, atât pentru câștigarea dublei manșe, cât și pentru calificarea în play-off.

Totuși, având în vedere forma slabă de la începutul sezonului, se consideră că Drita are o șansă reală de a produce o surpriză. Se crede că, dacă Drita joacă inteligent și profită de slăbiciunile actuale ale FCSB-ului, un rezultat surprinzător este cu siguranță posibil”, a declarat jurnalistul kosovar, potrivit sport.ro.

Lavdim Pireva: „Este o veste bună că nu va juca Tănase”

Kosovarii se mai bazează și pe suspendarea lui Tănase după eliminarea din meciul tur cu Shkedija, pe care îl vedeau drept un mare pericol.

„Florin Tănase este cu siguranță unul dintre cei mai periculoși jucători ai FCSB și este o veste bună pentru Drita faptul că el nu va juca în ambele manșe.

FCSB are însă mulți jucători de calitate, inclusiv fundașul experimentat Vlad Chiricheș, care a evoluat pentru cluburi precum Tottenham și Napoli. Drita va fi sub presiune pe tot parcursul meciului, pentru că vorbim despre campioana României”, a mai spus Pireva.

