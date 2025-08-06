Surpriză pentru fanii „câinilor”! Răzvan Patriche va continua la Dinamo. Ce poziție va ocupa +11 foto
Răzvan Patriche
Surpriză pentru fanii „câinilor"! Răzvan Patriche va continua la Dinamo. Ce poziție va ocupa

Ștefan Neda
Publicat: 06.08.2025, ora 14:01
Actualizat: 06.08.2025, ora 14:01
  • Răzvan Patriche (39 de ani), fostul căpitan al „câinilor”, rămâne alături de Dinamo.
  • Veteranul retras la finalul sezonului trecut va continua ca antrenor secund al echipei a doua.

Răzvan Patriche „a pus ghetele în cui” la finalul sezonului precedent, fiind emoționat până la lacrimi în momentul în care a ieșit de pe teren pentru ultima dată.

Răzvan Patriche va fi antrenor secund la Dinamo II

Anunțul a fost făcut miercuri chiar de către club, pe rețelele de socializare.

„Răzvan Patriche continuă în alb-roșu! Ne bucurăm să-l vedem în continuare pe Răzvan îmbrăcat în culorile clubului nostru. După trei sezoane și jumătate și 98 de meciuri ca jucător și căpitan al echipei, el se va alătura echipei secunde a clubului, în Liga a 3-a, unde va îndeplini rolul de antrenor secund.

Răzvan va superviza tinerii noștri jucători și îi va îndruma în dezvoltarea lor sportivă!

Mult succes, Răzvan, și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, a scris Dinamo pe pagina de Instagram.

Ultimul meci al lui Răzvan Patriche (FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Ultimul meci al lui Răzvan Patriche (FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Ultimul meci al lui Răzvan Patriche (FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Astfel, dorința lui Patriche de a rămâne alături de „alb-roșii” chiar și după retragere a devenit realitate.

„Vom vedea, o să o luăm treptat. Îmi doresc să rămân în continuare la club. Mă duc în vacanță. A fost un campionat încărcat, cred că toți avem nevoie de o pauză”, a spus Patriche la acel moment.

În aprilie, cu o lună înainte de a se retrage, veteranul de la Dinamo a oferit un interviu pentru GOLAZO.ro, în care a vorbit despre carieră, familie și celelalte meserii pe care le-a mai avut.

