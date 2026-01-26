Dinamo se mută de pe Arenă Câte meciuri se vor disputa pe „Arcul de Triumf” + explicația președintelui: „Am fi suferit ulterior” +45 foto
„Câinii” vor evolua pe stadionul „Arcul de Triumf”, unde n-au mai jucat din septembrie 2025
Dinamo se mută de pe Arenă Câte meciuri se vor disputa pe „Arcul de Triumf” + explicația președintelui: „Am fi suferit ulterior”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 19:31
alt-text Actualizat: 26.01.2026, ora 19:47
  • Dinamo se va muta de pe Arena Națională în perioada următoare
  • „Câinii” vor evolua pe stadionul „Arcul de Triumf”, unde n-au mai jucat din septembrie 2025

Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a precizat motivele care au determinat clubul să plece de pe cel mai mare stadion al țării și pentru câte meciuri va fi valabilă această modificare.

Nicolescu: „Îl distrugeam complet”

„Ne interesează să avem un gazon cât mai bun, erau 3 meciuri în 4 zile, dacă am fi jucat pe Arenă
în perioada asta îl distrugeam complet si tot noi am fi suferit ulterior.

Mai jucăm și meciul de Cupă tot pe Arc, tocmai pentru a avea un gazon bun pe Arenă. A arătat foarte bine până acum”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

  • Dinamo va evolua în meciul cu Petrolul pe stadionul de lângă Biserica Cașin vineri, 30 ianuarie, de la ora 20:00, iar în Cupă, cu Hermannstadt, pe 12 februarie de la ora 18:00.
  • Duelul din Liga 1 e programat la nici 24 de ore după partida FCSB - Fenerbahce, din Europa League, care se joacă joi, 29 ianuarie, cu începere de la ora 22:00.
  • De asemenea, campioana României va juca pe cel mai mare stadion al țării și duminică, în compania celor de la Csikszereda.
Dinamo - Farul FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan
Dinamo - Farul FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan

Galerie foto (45 imagini)

Dinamo - Farul FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan Dinamo - Farul FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan Dinamo - Farul FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan Dinamo - Farul FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan Dinamo - Farul FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan
+45 Foto
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo! Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate

Conform surselor GOLAZO.ro, cei de la Arcul de Triumf nu au dat drumul la degivrare în această iarnă, din lipsă de bani, iar gazonul e încă acoperit de zăpadă.

Mai mult, în toată a această perioadă, terenul a fost înghețat.

Ar fi nevoie de cel puțin două săptămâni pentru ca suprafața de joc să fie adusă cât de cât la standarde de calitate acceptabile pentru un meci de fotbal în Liga 1.

A trebuie pornită instalația de încălzire câteva zile pentru a ajuta drenarea apei care rezultă din topirea zăpezii, apoi gazonul să fie uscat, după care ar fi nevoie de tratarea lui după „hibernare”.

Chiar și după două săptămâni, terenul n-ar arăta perfect, dar vineri, la ora meciului cu Petrolul el nu va fi bun, însă Dinamo își asumă acest lucru, din lipsă de soluții.

