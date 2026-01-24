„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Arcul de Triumf, sub zăpadă
Superliga

„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul

Dan Udrea
Publicat: 24.01.2026, ora 12:25
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 12:25
  • Dinamo - Petrolul, din etapa viitoare, nu se poate juca pe Arena Națională.
  • Roș-albii sunt nevoiți să revină pe Arc, unde terenul nu poate fi pregătit în 6 zile pentru a fi bun.

Dinamo a început perfect 2026, a bifat maximum de puncte în primele două etape și visează la titlul de campioană.

S-a ales însă cu o problemă majoră: meciul din etapa viitoare, cu Petrolul, nu va putea fi găzduit de Arena Națională. 

Meciul Dinamo - Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate

Partida e programată vineri, pe 30 ianuarie, la o singură zi distanță de FCSB - Fenerbahce, după care, tot pe Arenă, duminică, 1 februarie, va avea loc și FCSB - Csikszereda.

Dinamo nu are nicio altă soluție la îndemână în afară de a reveni pe Arcul de Triumf. Marea problemă e faptul că gazonul de acolo nu poate fi pregătit pentru a fi în condiții optime până la ora meciului. Mai precis până vineri seara, la ora 20:00.

Conform surselor GOLAZO.ro, cei de la Arcul de Triumf nu au dat drumul la degivrare în această iarnă, din lipsă de bani, iar gazonul e încă acoperit de zăpadă.

Mai mult, în toată a această perioadă, terenul a fost înghețat.

Ar fi nevoie de cel puțin două săptămâni pentru ca suprafața de joc să fie adusă cât de cât la standarde de calitate acceptabile pentru un meci de fotbal în Liga 1.

A trebuie pornită instalația de încălzire câteva zile pentru a ajuta drenarea apei care rezultă din topirea zăpezii, apoi gazonul să fie uscat, după care ar fi nevoie de tratarea lui după „hibernare”.

Chiar și după două săptămâni, terenul n-ar arăta perfect, dar vineri, la ora meciului cu Petrolul el nu va fi bun, însă Dinamo își asumă acest lucru, din lipsă de soluții.

Până în acest moment, între Dinamo și conducerea Arcului nu s-a semnat contractul de închiriere pentru meciul de vineri.

Pe parcursul acestui sezon, Dinamo a jucat 3 meciuri pe Arcul de Triumf:

  • 0-0 cu FC Botoșani
  • 2-0 cu Hermmanstadt
  • 1-1 cu Farul

Procentajul punctelor câștigate a fost de puțin peste 50%.

În schimb, pe Arena Națională, Dinamo a ieșit mult mai bine: 19 puncte strânse dintr-un maximum posibil de 24, procentaj de 80%.

