Australianul Jay Vine (30 de ani), ciclist al echipei UAE Team Emirates, a câștigat Turul Down Under, după o ultimă etapă plină de peripeții.

Doi canguri au apărut pe șosea într-o secțiune în care se circula cu mare viteză. Și au provocat haos!

Lider al clasamentului general înainte de a cincea rundă a cursei din Australia, cu un avans de un minut și 3 secunde, Jay Vine a fost unul dintre cicliștii care au căzut cu 95 de kilometri înainte de final.

Jay Vine, câștigătorul Turului Down Under, a căzut de pe bicicletă din cauza unui cangur

În urma incidentului de pe dealurile din jurul orașului Adelaide, cicliștii Menno Huising, Lucas Stevenson și Alberto Dainese au fost nevoiți să abandoneze cursa, iar un cangur a fost rănit.

Aflat într-o situație dificilă, cu doar doi coechipieri prezenți la start în ultima etapă, Vine s-a ridicat imediat după căzătură și a schimbat două biciclete înainte de a se realătura plutonului.

A terminat cursa pe locul 26, fiind înregistrat cu același timp precum câștigătorul Matthew Brennan (3 ore, 58 de minute și 8 secunde). Și a obținut victoria la general! A doua în ultimele trei ediții ale Turului Down Under.

„Cangurii sunt cel mai periculos lucru din Australia”

La finalul etapei, Vine a vorbit despre seria de ghinioane peste care a reușit să treacă pentru a câștiga cursa.

„Toată lumea mă întreabă care este cel mai periculos lucru din Australia, iar eu le răspund întotdeauna că sunt cangurii.

Ei așteaptă și se ascund în tufișuri până când nu mai poți opri, iar atunci sar în fața ta. Astăzi (n.r. duminică) s-a dovedit acest lucru.

Doi dintre ei au trecut în viteză prin pluton când mergeam probabil cu 50 km/h, iar unul dintre ei s-a oprit și a mers la stânga, la dreapta, la stânga, la dreapta, la stânga, la dreapta, iar eu am ajuns să-l lovesc în spate”, a spus Vine, potrivit espn.com.

Anul acesta am început foarte bine, dar pe măsură ce cursa avansa, am avut din ce în ce mai mult ghinion. Ziua de azi nu avea cum să fie ușoară, și toată săptămâna am spus că nu lucrurile nu sunt gata până când cursa nu se va termina. Jay Vine, ciclist UAE Team Emirates

Turul Down Under a fost primul eveniment din cadrul World Tour 2026.

Only in the Tour Down Under: Race leader Jay Vine and a few other of the world's best cyclists have been taken down by a kangaroo after it hopped into the peloton. pic.twitter.com/IbwAdtclhg — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) January 25, 2026

