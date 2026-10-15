Fără șanse cu Barcelona Dinamo, înfrângere categorică și la retur în Liga Campionilor! Cum arată calculele pentru calificare
Handbal

Fără șanse cu Barcelona Dinamo, înfrângere categorică și la retur în Liga Campionilor! Cum arată calculele pentru calificare

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 23:32
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 23:32
  • Dinamo a pierdut din nou în fața Barcelonei, 22-36, în grupele preliminare ale Ligii Campionilor la handbal masculin.
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După 27-34 în Spania, „dulăii” au cedat și la București în fața catalanilor.

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Dinamo, înfrângere categorică și la returul cu Barcelona în Liga Campionilor!

Campioana României n-a putut să îi facă față Barcelonei, care a condus pe tabelă încă din startul meciului. La pauză era deja o diferență de 9 goluri, 20-11.

Lucrurile au stat la fel de rău și după pauză, când oaspeții s-au desprins și la 15 goluri. S-a încheiat 36-22 pentru Barcelona, iar „dulăii” rămân ultimii în grupa E din faza preliminară a Ligii Campionilor.

Urmează două meciuri decisive cu Skanderborg acasă și cu Montpellier în deplasare. Dinamo e obligată să le câștige pe ambele și să fie ajutată de Barcelona, care să se impună în fața danezilor.

Este singurul scenariu în care Dinamo mai poate prinde locul 2 și calificarea în grupele principale în noul format al Ligii Campionilor. „Dulăii” ar fi la egalitate de puncte cu Skanderborg, însă ar avea avantajul meciurilor directe, o victorie, plus remiza din Danemarca.

În caz contrar, indiferent dacă va termina pe 3 sau pe 4, campioana va retrograda în EHF European League, unde va intra în joc în „șaisprezecimi”.

Dinamo va evolua pe 21 octombrie în meciul cu Skanderborg și pe 29 octombrie cu Montpellier.

Clasamentul grupei E

  1. Barcelona - 8p
  2. Skanderborg - 5p
  3. Montpellier - 2p
  4. DINAMO - 1p

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