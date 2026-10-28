Cum a putut să rateze de acolo?! FOTO: Poziția incredibilă din care Zandbergen n-a reușit să dea gol în Dinamo - Chindia. Au urmat de alte 3 ocazii incredibile

Dinamo - Chindia. Dean Zandbergen (25 de ani) a fost autorul unei ocazii colosale în repriza a doua a partidei de pe Arena Națională.

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Cele două formații s-au întâlnit, miercuri, în etapa #2 din Cupa României, iar liderul Ligii 1 s-a desprins fără probleme pe tabelă, încă din prima repriză.

Dinamo - Chindia. Cum a putut Zandbergen să rateze de acolo?!

În minutul 53, „câinii” au avut șansa de a majora scorul la 3-0, însă atacantul olandez s-a înscris la „ratarea sezonului”, după ce a irosit o ocazie imensă.

Hintsa a speculat foarte bine o pasă către portar a unui jucător de la Chindia, a interceptat mingea, l-a driblat elegant pe Isvoranu și i-a pasat în fața porții lui Zandbergen.

Cu toata poarta în față și cu tot timpul din lume, din poziție centrală, atacantul „alb-roșiilor” a trimis cu latul pe lângă poartă!

Ratarea uriașă a fost urmată de al trei ocazii imense la poarta formației din Târgoviște, cea mai mare a lui Diego Pinto, autorul „dublei” din prima repriză, care nu l-a putut învinge pe Isvoranu din câțiva metri.

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