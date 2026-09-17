Dinamo, remiză dramatică „Dulăii” au fost foarte aproape de prima victorie a sezonului în EHF Champions League. Cum arată clasamentul

Aarhus - Dinamo 25-25. Remiză dramatică pentru campioana României în etapa #2 din EHF Champions League.

Următorul meci al lui Dinamo în Ligă este cu Barcelona, în deplasare, pe 8 octombrie, de la 21:45.

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Elevii lui Paulo Pereira au făcut un joc solid de la un capăt la celălalt, însă au trecut la limită pe lângă victorie în competiția europeană.

Aarhus - Dinamo 25-25 . Egal dramatic în EHF Champions League

Prima repriză a duelului din Danemarca a fost foarte echilbirată, cele două formații nereușind să se distanțeze la mai mult de un gol pe tabelă.

„Dulăii” lui Pereira au reușit să obțină un avans de trei goluri în ultimele minute, însă danezii s-au reorganizat, iar avantajul formației noastre a fost doar de un gol la pauză.

Partea secundă a fost controlată ușor de danezi, care s-au desprins la trei goluri, la care se adaugă și multiple ratări mari, însă Dinamo s-a ținut tare în continuare și a restabilit egalitatea.

Echilibrul s-a menținut pe tabelă până la final, iar Dinamo a ratat șansa victoriei în ultimele 30 de secunde, după o aruncare în transversală.

„Alb-roșiii” participă la prima ediție în noul format, cu 6 grupe de 4 echipe.

Primele două clasate vor merge în grupele principale, în timp ce celelalte formații vor retrograda în European League.

Clasamentul grupei E din EHF Champions League

Loc/Echipă Puncte 1. Barcelona 4 2. Montpellier 2 3. Dinamo 1 4. Aarhus 1

Programul celor de la Dinamo în Liga Campionilor:

Barcelona - Dinamo, 8 octombrie, 21:45

Dinamo - Barcelona, 15 octombrie, 19:45

Dinamo - Aarhus, 21 octombrie, 19:45

Montpellier - Dinamo, 29 octombrie, 21:45

Componența grupelor din EHF Champions League

GRUPA A: Veszprem, Fuchse Berlin, Porto, Partizan

Veszprem, Fuchse Berlin, Porto, Partizan GRUPA B: Nantes, Melsungen, Wisla Plock, Vardar

Nantes, Melsungen, Wisla Plock, Vardar GRUPA C: Aalborg, PSG, Zagreb, Celje

Aalborg, PSG, Zagreb, Celje GRUPA D: Sporting, Pick Szeged, GOG, Kristianstad

Sporting, Pick Szeged, GOG, Kristianstad GRUPA E: Barcelona, Montpellier, DINAMO, Aarhus

Barcelona, Montpellier, DINAMO, Aarhus GRUPA F: Magdeburg, Kielce, Kolstad, Kriens

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