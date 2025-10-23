Dinamo - Kielce 24-28 „Dulăii” au suferit a șasea înfrângere consecutivă în Liga Campionilor

- Dinamo a pierdut în fața celor de la Kielce, scor 24-28, în etapa #6 din Liga Campionilor la handbal masculin.
„Dulăii” au ratat o șansă importantă de a obține primele puncte în această ediție a Ligii Campionilor.
Dinamo - Kielce 24-28. „Dulăii” au suferit a șasea înfrângere în Liga Campionilor EHF
Prima repriză a fost echilibrată, niciuna dintre echipe nu a reușit să se desprindă la mai mult de trei goluri. La pauză, campioana Poloniei conducea cu 14-12.
În a doua repriză, Dinamo s-a apropiat de mai multe ori la un singur gol. Cu toate acestea, polonezii s-au impus cu cinci patru avans, scor 24-28.
Dinamo - Kielce 24-28
- Pelayo 5 goluri, Vujovic 4, Rosta 4, Nistor 3, Inoue 3, Lumbroso 3, Ladefoged 1, Pascual 1;
- Karalek 9, Kaddah 4, Vlah 4, Maqueda 3, Moryto 3, Monar 2, Kounkoud 1, Jarosiewicz 1, Nahi 1.
Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF:
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Fuchse Berlin
|6
|12
|2
|Aalborg
|6
|10
|3
|Sporting
|6
|8
|4
|Nantes
|6
|6
|5
|Veszprem
|6
|6
|6
|Kielce
|6
|4
|7
|Kolstad
|6
|2
|8
|Dinamo București
|6
|0