Dinamo - Kielce 24-28 „Dulăii” au suferit a șasea înfrângere consecutivă în Liga Campionilor

Dinamo a pierdut în fața celor de la Kielce, scor 24-28, în etapa #6 din Liga Campionilor la handbal masculin.

„Dulăii” au ratat o șansă importantă de a obține primele puncte în această ediție a Ligii Campionilor.

Dinamo - Kielce 24-28 . „Dulăii” au suferit a șasea înfrângere în Liga Campionilor EHF

Prima repriză a fost echilibrată, niciuna dintre echipe nu a reușit să se desprindă la mai mult de trei goluri. La pauză, campioana Poloniei conducea cu 14-12.

În a doua repriză, Dinamo s-a apropiat de mai multe ori la un singur gol. Cu toate acestea, polonezii s-au impus cu cinci patru avans, scor 24-28.

Dinamo - Kielce 24-28

Pelayo 5 goluri, Vujovic 4, Rosta 4, Nistor 3, Inoue 3, Lumbroso 3, Ladefoged 1, Pascual 1;

Karalek 9, Kaddah 4, Vlah 4, Maqueda 3, Moryto 3, Monar 2, Kounkoud 1, Jarosiewicz 1, Nahi 1.

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF:

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Fuchse Berlin 6 12 2 Aalborg 6 10 3 Sporting 6 8 4 Nantes 6 6 5 Veszprem 6 6 6 Kielce 6 4 7 Kolstad 6 2 8 Dinamo București 6 0 *locurile 1-2 se califică în sferturi, locurile 3-6 merg în play-off *locurile 1-2 se califică în sferturi, locurile 3-6 merg în play-off

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport