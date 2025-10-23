Olaru, cu arcada spartă Căpitanul de la FCSB a avut nevoie de îngrijiri medicale, în prima repriză a meciului cu Bologna

FCSB - BOLOGNA. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a fost faultat dur la meciul de pe Arena Națională.

În meciul din etapa #3 a fazei principale din Europa League, Olaru s-a ales cu arcada spartă.

Olaru, umplut de sânge în FCSB - Bologna

În minutul 15 al partidei de pe Arena Națională, căpitanul Darius Olaru a fost lovit dur în tâmplă de Torbjorn Heggem.

Fotbalistul norvegian l-a lovit cu cotul în față pe Olaru în apropierea mijlocului terenului și i-a spart arcada.

Căpitanul de la FCSB a sângerat preț de câteva minute și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Arbitrul a acordat doar cartonaș galben.

Olaru a fost scos în afara terenului, acolo unde i-a fost oprită sângerarea și i-a fost aplicat un bandaj pe cap.

