Italienii s-au simțit ca la ei acasă FOTO. Ce a făcut Bologna în vestiarul de la Arena Națională înainte de meci +10 foto
Vestiar Arena Națională FOTO: Captură Prima Sport
Italienii s-au simțit ca la ei acasă FOTO. Ce a făcut Bologna în vestiarul de la Arena Națională înainte de meci

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.10.2025, ora 20:09
alt-text Actualizat: 23.10.2025, ora 20:09
  • FCSB - Bologna. Adversara campioanei României în etapa #3 din Europa League s-a simțit ca acasă pe Arena Națională.

Înainte ca echipele să ajungă la stadion, staff-ul italenilor a avut o misiune specială pentru a-i face pe jucători să se simtă cât mai bine la București.

Man, în echipa etapei  Prestația din meciul cu Napoli l-a propulsat printre cei mai buni din Champions League
Man, în echipa etapei Prestația din meciul cu Napoli l-a propulsat printre cei mai buni din Champions League
Man, în echipa etapei  Prestația din meciul cu Napoli l-a propulsat printre cei mai buni din Champions League

Bologna și-a personalizat vestiarul de la Arena Națională

Italienii au personalizat vestiarul de la Arena Națională. Mai multe eșarfe și steaguri cu însemnele clubului au fost așezate în dreptul ușii, dar și în colțurile camerei. Aceștia au lipit și stickere cu sigla clubului pe pereți, un lucru rar întâlnit în fotbal.

FCSB - Bologna. Italienii și-au personalizat vestiarul de la Arena Națională. Foto - captură Prima Sport (6).jpg
FCSB - Bologna. Italienii și-au personalizat vestiarul de la Arena Națională. Foto - captură Prima Sport (6).jpg

FCSB - Bologna. Italienii și-au personalizat vestiarul de la Arena Națională. Foto - captură Prima Sport (1).jpg FCSB - Bologna. Italienii și-au personalizat vestiarul de la Arena Națională. Foto - captură Prima Sport (2).jpg FCSB - Bologna. Italienii și-au personalizat vestiarul de la Arena Națională. Foto - captură Prima Sport (3).jpg FCSB - Bologna. Italienii și-au personalizat vestiarul de la Arena Națională. Foto - captură Prima Sport (4).jpg FCSB - Bologna. Italienii și-au personalizat vestiarul de la Arena Națională. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
Cei de la Bologna nu s-au oprit însă doar la a decora vestiarul. Formația italiană a venit la stadion cu propriul autocar adus tocmai din Italia.

FCSB - Bologna, înainte de meci
FCSB - Bologna, înainte de meci

FCSB - Bologna, înainte de meci FCSB - Bologna, înainte de meci FCSB - Bologna, înainte de meci FCSB - Bologna, înainte de meci FCSB - Bologna, înainte de meci
FCSB - Bologna, echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic - Șut, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam
  • Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler, Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga
  • Rezerve: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian
  • Antrenor: Daniel Niccolini

europa league bologna fcsb vestiar
