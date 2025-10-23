Italienii s-au simțit ca la ei acasă FOTO. Ce a făcut Bologna în vestiarul de la Arena Națională înainte de meci

- FCSB - Bologna. Adversara campioanei României în etapa #3 din Europa League s-a simțit ca acasă pe Arena Națională.
Înainte ca echipele să ajungă la stadion, staff-ul italenilor a avut o misiune specială pentru a-i face pe jucători să se simtă cât mai bine la București.
Bologna și-a personalizat vestiarul de la Arena Națională
Italienii au personalizat vestiarul de la Arena Națională. Mai multe eșarfe și steaguri cu însemnele clubului au fost așezate în dreptul ușii, dar și în colțurile camerei. Aceștia au lipit și stickere cu sigla clubului pe pereți, un lucru rar întâlnit în fotbal.
Cei de la Bologna nu s-au oprit însă doar la a decora vestiarul. Formația italiană a venit la stadion cu propriul autocar adus tocmai din Italia.
FCSB - Bologna, echipele de start
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic - Șut, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam
- Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu
- Antrenor: Elias Charalambous
- Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler, Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga
- Rezerve: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian
- Antrenor: Daniel Niccolini