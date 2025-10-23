Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna

FCSB - Bologna. Elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) au încasat două goluri în primele 12 minute în partida din Europa League.

Deși FCSB a început promițător partida de pe Arena Națională, lucrurile s-au deteriorat rapid pentru campioana României.

FCSB - Bologna. Jucătorii lui Charalambous au primit două goluri în 3 minute

În minutul 8, Baba Alhassan i-a pasat mingea lui Șut, care a încercat o întoarcere, dar a pierdut posesia, oferindu-le astfel celor de la Bologna oportunitatea de a ataca.

Dallinga a ajuns în apropierea careului și i-a centrat lui Odgaard, iar danezul a trimis mingea în plasă.

În minutul 12, Bologna și-a mărit avantajul. Italienii au profitat de un corner executat surprinzător.

Balonul a ajuns la Lykogiannis, care a șutat puternic. Lixandru a deviat greșit mingea în careu, iar Dallinga a reluat spre poartă.

