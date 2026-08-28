Dinamo, refuzată din liga a doua! EXCLUSIV.  Un antrenor a spus „Nu” ofertei roș-albilor când era sub contract în L2. Ce zice acum! +19 foto
Mâna care a dat la o parte fumul alb-roșu. Maxim nu a acceptat să antreneze Dinamo. Fotomontaj GOLAZO.ro
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Dinamo, refuzată din liga a doua! EXCLUSIV. Un antrenor a spus „Nu” ofertei roș-albilor când era sub contract în L2. Ce zice acum!

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 16:06
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 16:06
  • Dinamo poate fi refuzată și de un antrenor aflat la o echipă din Liga 2. Florin Maxim a demonstrat-o. 
  • A explicat pentru GOLAZO.ro de ce a făcut acest gest tehnicianul în vârstă de 45 de ani al Corvinului.
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Cluburile mari nu sunt o atracție irezistibilă pentru toți antrenorii noștri.

Florin Maxim, 45 de ani, a demonstrat că și dacă ești în divizia secundă, și dacă încearcă să te atragă un nume ca Dinamo, nu e obligatoriu să accepți.

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Maxim a respins propunerea lui Dinamo de a-l înlocui pe Kopic. Cucerise Cupa!

S-a întâmplat în vara lui 2024. Tânărul tehnician venea după trei sezoane la Corvinul Hunedoara, o promovare în Liga II și mai ales câștigarea Cupei României, chiar la sfârșitul acelei stagiuni:

  • 2-2, 3-2 la penaltyuri cu Oțelul Galați. 

Dinamo căuta alt tehnician, într-un moment în care Zeljko Kopic (venit în decembrie 2023) nu convingea total, salvând echipa la baraj de o retrogradare șocantă.

Florin Maxim, în fața statuii lui Decebal, cu cetatea medievală a Devei în fundal
Florin Maxim, în fața statuii lui Decebal, cu cetatea medievală a Devei în fundal

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Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva. Fotografii: Iosif Popescu Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva
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Și totuși, Maxim a ales să continue la Corvinul, iar Kopic a rămas și el pe banca roș-albilor.

Florin a promovat în 2026 în Liga 1 și este momentan, după șase etape, în zona de play-off, pe locul 6.

Maxim: „Erau niște criterii pe care eu le-am bifat la Dinamo”

Într-un interviu pentru GOLAZO.ro, antrenorul explică acum ce s-a întâmplat în urmă cu doi ani. 

„Eu le-am mulțumit atunci oamenilor, pentru că așa a fost. Mi-au făcut… nu știu dacă o numim o ofertă, dar a fost o tatonare, au vrut să vadă dacă sunt antrenorul potrivit pentru grupul respectiv”, a spus Maxim.

Erau niște criterii pe care eu le-am bifat acolo. Ei doreau în momentul respectiv un antrenor care să știe să lucreze cu tinerii, cu jucătorii din club. Nu să ajung la club și să mă plâng că nu am jucători. Eu de fiecare dată pe unde am fost am lucrat și cu materialul clientului. Florin Maxim, antrenor Corvinul

A adăugat: „Și la Șelimbăr (n.r. 2019-2021) am adus doi jucători, dacă nu mă înșel, pe Pașca și pe Drugă de la Râșnov. Pașca juca atunci la Oradea. În rest am avut aceiași jucători. Am promovat și acolo în liga a doua. Probabil de aceea s-au gândit la mine”.

„Dacă plecam la Dinamo, o parte din mine o lăsam la Hunedoara. Mă bucur că am rămas”

De ce nu a acceptat propunerea dinamoviștilor? „Am simțit că trebuie să rămân la Hunedoara.

Am avut oamenii care mi-au fost de fiecare dată alături și mi se părea că mă gândesc prea mult la mine.

Nu știu dacă eram 100% convins să plec și, dacă o făceam, o parte din mine o lăsam la Hunedoara. Nu știu dacă erau lucrurile ok. Mă bucur că am rămas. S-a dovedit a fi o alegere inspirată”.

Eu sunt un tip care, dacă se simte bine într-un loc, nu e disperat să plece. Pe oriunde am fost, mi-a plăcut să nu mă grăbesc. Mai ales în meseria asta de antrenor, unde nu ești condiționat de timp. Am făcut o alegere bună. Florin Maxim, antrenor Corvinul

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