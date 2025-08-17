Gelu Sulugiuc, acționar minoritar al clubului Dinamo, crede că „alb-roșii” pot să se lupte pentru titlul de campioană.

Echipa pregătită de Zeljko Kopic (47 de ani) continuă campania de transferuri, deși au adus 14 jucători în această vară.

Dinamo București se află, în acest moment, pe locul 6, cu 9 puncte obținute în 6 partide.

Gelu Sulugiuc crede că Dinamo poate cuceri titlul

Dinamo București a ieșit din insolvență, în această vară, și situația financiară a clubului e una stabilă.

Ultimul acționar care s-a alăturat clubului Dinamo, Gelu Sulugiuc, crede că trupa din „Ștefan cel Mare” poate obține în acest sezon rezultate mai bune decât în stagiunea precedentă, când a terminat pe 6.

„Anul trecut a fost unul de tranziție. Era ok, ne-am mulțumit cu play-off-ul. Eu de acum înainte spun că suntem Dinamo. Ne-am întors unde merităm și eu spun că Dinamo trebuie să aibă ca obiectiv în fiecare an titlul.

Asta nu înseamnă că-l vom câștiga în fiecare an, dar trebuie în fiecare an să facem planurile cum putem să-l câștigăm.

Bineînțeles, sunt și niște chestii financiare. Nu poți să te duci să spui «Hai să cheltuim 100 de milioane de euro și să luăm jucătorii care credem noi că ne vor câștiga titlul».

Nu așa construiești un club sustenabil, care să-și mențină un nivel înalt an de an. Sunt niște chestii care merg mână în mână”, a spus Gelu Sulugiuc, la emisiunea „Totul pentru Dinamo”, potrivit gsp.ro.

Gelu Sulugiuc

Ultima dată când Dinamo s-a luptat la titlu a fost în sezonul 2016-2017. Atunci, cu Cosmin Contra pe banca tehnică, „câinii roșii” au avut șanse matematice la titlu până în ultima etapă.

Noi trebuie să luptăm pentru titlu în fiecare an și trebuie să avem finanțe sustenabile cu venituri în creștere în fiecare an ca să putem, ușor-ușor, să avem un buget mai mare pentru jucători. Un buget mai mare pentru academie, un buget pentru investiții care trebuie făcute la Săftica și în alte părți Gelu Sulugiuc, acționar Dinamo

Dinamo continuă campania de transferuri

După ce au adus 14 jucători, în această perioadă de mercato, campania de transferuri a celor de la Dinamo continuă.

„Încercăm să mai aducem jucători care să se potrivească sistemului, bugetului, felului în care vede domnul Kopic fotbalul. Mai vrem să aducem 2-3 jucători”, a spus președintele clubului Dinamo, Andrei Nicolescu, pentru fanatik.ro.

Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a aflat în negocieri cu fundașul portughez Tomas Ribeiro, însă acestea au fost sistate. Lusitanul ar putea ajunge la Beitar Ierusalim, potrivit sport5.co.il.

„Câinii roșii” au adus 10 jucători liberi de contract și 4 jucători în schimbul unei sume de bani. Dinamo a cheltuit 1.450.000 euro, în această vară.

Raul Opruț (24 de ani), fundaș stânga - 250.000 euro;

Cristian Mihai (20 de ani), mijlocaș defensiv - 350.000 euro;

Nikita Stoinov (19 ani), fundaș central - 450.000 euro;

Andrei Mărginean (23 de ani), mijlocaș defensiv - 450.000 euro.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport