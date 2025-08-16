Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a avut parte de o surpriză la finalul meciului cu UTA Arad, scor 1-1.

Dinamo a remizat cu UTA în etapa #6 a Ligii 1 și se clasează pe locul 6 în clasamentul actual al campionatului.

VIDEO Zeljko Kopic, surpriză la finalul meciului cu UTA

După încheierea partidei, tehnicianul croat a avut parte de o surpriză plăcută din partea unui tânăr fan dinamovist.

Antrenorul a primit un banner pe care scria în croată: „Zeljko Kopic, crveni pas” - „Zeljko Kopic, câine roșu”.

Bannerul respectiv a fost afișat tot meciul în Peluza Cătălin Hîldan, iar la final, un copil a intrat pe teren și i l-a înmânat personal antrenorului.

Croatul l-a îmbrățișat pe tânărul fan dinamovist, au făcut poze împreună și au mers să salute galeria. De asemenea, antrenorul a păstrat bannerul care i-a fost dedicat.

Dinamo a remizat pe teren propriu cu UTA Arad

Trupa lui Zeljko Kopic a obținut doar un punct în urma partidei contra arădenilor. UTA a deschis scorul în minutul 33, grație golului marcat de Hakim Abdallah, fostul jucător al celor de la Dinamo.

Ulterior, în repriza secundă, „câinii” au restabilit egalitatea pe tabelă prin golul marcat de Karamoko în minutul 59.

De asemenea, Dinamo a avut doi jucători eliminați pe final de meci. Milanov a părăsit terenul în minutul 83, după ce a văzut cel de-al doilea cartonaș galben.

Șapte minute mai târziu, în aceeași situație s-a aflat și Cristian Mihai, eliminat tot pentru că a încasat cel de-al doilea cartonaș galben.

Tabela a rămas neschimbată până la finalul jocului, astfel că ambele formații au obținut un punct prețios. Dinamo se află în acest moment pe locul 6 al Ligii 1, în timp ce UTA ocupă locul secund.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și