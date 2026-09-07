Au plecat de la Dinamo Doi jucători ai roș-albilor au părăsit echipa

Dinamo le caută club jucătorilor care nu au cum să evolueze prea mult la prima echipă în acest sezon

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Unul dintre aceștia este fundașul central Mihnea Toader, 20 de ani.

Mihnea Toader va juca în Liga 2

El va pleca la CSC Şelimbăr sub formă de împrumut, informează jurnalistul Emanuel Roșu.

Apărătorul de 2,01 metri a făcut parte din lotul lărgit al lui Dinamo sezonul trecut și a jucat 8 minute în Superliga, la 1-1 cu U Cluj, în luna mai.

Ca variante de fundași centrali, Dinamo îi are în lot pe Nikita Stoinov, Martin Pascual, Imran Fetai și Matteo Duțu

Mihnea Toader FOTO facebook.com/DinamoBucurestiOfficial

„Am avut norocul să merg prima oară la un meci de fotbal la Dinamo, în galerie. De acolo am spus «m-am îndrăgostit de fotbal, vreau să ajung fotbalist».

Am început la vârsta de 7 ani la Cautis Steaua Sudului, unde am continuat până în 2018. Apoi am mers cu domnul antrenor Alin Stoica, pentru că dânsul și acum este la Steaua, am mers la FCSB, unde am jucat până în 2023.

Acolo nu mă simțeam ca acasă. Și am făcut pasul la Dinamo, unde m-am simțit foarte, foarte bine primit încă de la juniori. Am avut o perioadă de doi ani de juniorat unde m-am simțit foarte bine, am jucat toate meciurile. Iar apoi, făcând pasul aici, mi-a fost foarte bine”, povestea Toader pentru gsp.ro în primăvara acestui an.

Alex Pop va juca la Kiryat Shmona

De asemenea, clubul a confirmat oficial azi și plecarea lui Alex Pop, care își luase deja „la revedere” duminică, printr-o postare emoționantă.

Anunțul lui Dinamo: „Mulțumim, Alexandru Pop!

Dinamo a ajuns la un acord pentru transferul definitiv al atacantului Alexandru Pop la clubul israelian Hapoel Ironi Kiryat Shmona.

Sosit în ianuarie 2025 la clubul nostru, Alex a bifat un număr total de 67 de meciuri, timp în care a reușit să înscrie 6 goluri și să ofere 3 pase decisive.

În sezonul recent încheiat, Alex a contribuit la parcursul bun al echipei, reușitele sale asigurând puncte importante pentru clubul nostru.

Îi dorim mult succes mai departe în cariera sa de jucător și-i mulțumim pentru profesionalismul, efortul și dedicarea de care a dat dovadă la Dinamo!”.

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