Dinamo - Petrolul, disputat pe stadionul „1 Mai” din Slobozia, a oferit câteva imagini aparte.

Gabriel Mihuleac a stat de vorbă cu Danny Armstrong în timpul încălzirii.

Locatarii blocurilor din vecinătate au urmărit partida de acasă, iar monitorul VAR a fost montat pe un trepied, chiar lângă gardul tribunei, fix în fața galeriei dinamoviste.

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Dinamo - Petrolul a oferit câteva imagini cu totul deosebite chiar înaintea primului fluier.

Prima, chiar pe teren. În timp ce dinamoviștii se încălzeau, Gabriel Mihuleac, arbitrul central al partidei, a stat de vorbă cu Danny Armstrong. În imagini, Mihuleac gesticulează, iar fotbalistul lui Dinamo îl ascultă, cu mâinile în șolduri.

Armstrong e cunoscut pentru felul în care își provoacă adversarii. Duelurile cu scoțianul s-au soldat în mai multe rânduri cu avertismente sau chiar eliminări pentru cei care l-au avut în față. La Slobozia, discuția dintre Armstrong și Mihuleac s-a încheiat cu o strângere de mână.

Dinamo, urmărită și de la ferestrele blocurilor

Dinamoviștii au avut susținere și dincolo de gardul stadionului. Locatarii blocurilor de lângă arena „1 Mai” au putut urmări meciul din apartamente, de la ferestre și din balcoane.

Unul dintre spectatori a fost surprins la geamul deschis, cu privirea spre teren, printre crengile copacilor. Dintr-un alt apartament, partida se vedea din balconul închis.

Cât de fragil arăta monitorul VAR

Monitorul la care arbitrul putea revedea fazele de joc a fost instalat pe un trepied mic, între pista de atletism și gardul din fața suporterilor dinamoviști.

Cablurile coborau spre echipamentul așezat la sol, iar lângă monitor e un steward.

Din poziția în care era montat, la câțiva pași de pistă, trepiedul părea ușor de deplasat chiar și dacă era lovit din greșeală. Oricum va fi o provocare pentru arbitru să revadă ceva acolo, fix în fața ultrașilor dinamoviști.

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