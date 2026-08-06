„Are calități pentru a juca la Dinamo, dar nu”  Andrei Nicolescu despre cel mai vehiculat nume + ce fotbaliști nu vor fi vânduți în Liga 1 +55 foto
Dinamo nu vrea să-și vândă vedetele în Superliga
Superliga

„Are calități pentru a juca la Dinamo, dar nu” Andrei Nicolescu despre cel mai vehiculat nume + ce fotbaliști nu vor fi vânduți în Liga 1

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 10:27
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 11:12
  • Andrei Nicolescu, conducătorul lui Dinamo, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Dennis Politic, dar și despre fotbaliștii roș-albilor care nu sunt de vânzare pentru alte echipe din Liga 1
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Politic a mers la FCSB vara trecută, în schimbul lui Musi și a unei sume de bani, dar nu s-a adaptat la echipa patronată de Gigi Becali, care acum spune că vrea să-l cedeze chiar și gratis.

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Andrei Nicolescu: „Politic e un jucător cu reale calități”

Nicolescu a fost întrebat dacă Dinamo ar lua înapoi extrema de 26 de ani.

„Mă așteptam să fie niște riscuri, apropo de modul în care se lucrează acolo. Dar nu mă așteptam la asta.

Toată lumea când merge acolo își asumă anumite lucruri. Fiecare în funcție de cum se poate adapta la asta.

Nu am discutat cu el despre asta, pentru că nu eram sfătuitorul lui. Pentru noi, ca și club, a fost important să știm ce-și dorește el și am aflat asta prin intermediul impresarului.

Noi am dus discuția cu FCSB către impresar, semnul de întrebare a venit de la noi, apropo de mișcarea asta. Nu din partea lui.

Nu știu momente interne, de ce nu s-a adaptat. Nu e ok din partea mea să vorbesc despre asta. Politic e un jucător cu reale calități. Dacă poți să-l pui în zona potrivită face lucruri foarte bune.

(n.r. Gratis l-ați primi?) Nu cred că e momentul, nu e contextul potrivit. Ca valoare, Politic e un jucător care da, ar putea să joace la Dinamo. S-au creat multe discuții la plecarea lui, au fost animozități. El a fost văzut de suporteri într-un anumit fel.

S-au creat presiuni la nivelul clubului pe această decizie, clubul fiind acuzat de mișcarea pe care a făcut-o, suporterii fiind frustrați. Au spus că nu le pasă de club conducătorilor, că nu țin cont de istorie.

După care a fost o reîntoarcere a acelor discuții într-o zonă inversă și a început să se râdă… Contextul e nepotrivit în momentul ăsta. Cu șanse puține de reușită. Iar noi nu căutăm astfel de contexte pentru jucătorii pe care-i aducem la club.

Fotbalistic, e un jucător care ar putea să joace la Dinamo. Premisele de reușită sunt mici. De ce să ne asumăm un astfel de risc? Sistemul în care joacă Nuno e destul de versatil, nu poți să știi ce-ar putea să gândească despre Politic, la calitățile pe care le are și în ce poziție să-l joace.

Dar nu cred că e o discuție. Spun doar așa, per se, Politic e un jucător cu calități pentru a juca la Dinamo, dar nu în contextul ăsta”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

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Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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Nicolescu despre oferta Craiovei pentru Stoinov: „Am zis nu, mulţumesc!”

Președintele lui Dinamo a precizat și că anumiți fotbaliști ai „câinilor” nu vor fi transferați la o rivală din Liga 1:

„Nu e nicio poveste cu Stoinov la Craiova. Nu există vreo negociere sau altceva. Am fost întrebat, am dat o sumă, apoi am ascultat o propunere şi am zis nu, mulţumesc!

E o chestie despre normalitatea unor discuţii şi e impropriu să plece din România în România, că nu e ţelul lui Stoinov ăsta. Eu am răspuns la telefon, că sunt civilizat.

Nu mă aşteptam să ajungă în presă, că am încheiat discuția din faşă. Nu e interes pentru un transfer al lui în România, orice discuţie din România nu are sens. În România nu este de vânzare. Cîrjan, Musi, Alaa [Bellaarouch] probabil la fel”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

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