„Craiova e peste orice echipă din Finlanda!” Verdictul unui fost internațional nordic:  atuurile și punctele slabe ale lui KuPS +9 foto
Verdictul unui fost internațional nordic FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago/Sport Pictures
Europa League

„Craiova e peste orice echipă din Finlanda!” Verdictul unui fost internațional nordic: atuurile și punctele slabe ale lui KuPS

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 05:00
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 16:42
  • Universitatea Craiova dispută joi, 6 august, în Finlanda, prima manșă cu KuPS Kuopio din turul 3 preliminar al Europa League. Returul este programat pe 13 august, pe stadionul „Ion Oblemenco”.
  • Fostul internațional finlandez Tomi Petrescu, fotbalist de origine română care a evoluat la Poli Iași, a analizat pentru GOLAZO.ro punctele forte și vulnerabilitățile campioanei Finlandei și explică de ce Universitatea Craiova pleacă favorită la calificare.
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Tomi Petrescu (40 de ani) cunoaște foarte bine fotbalul din Finlanda, dar este la curent și cu nivelul campionatului din România.

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Tomi Petrescu: „Craiova este mai puternică decât orice echipă din Finlanda!”

Fostul mijlocaș ofensiv de origine română și-a construit un palmares impresionant în țara nordică, unde a cucerit un titlu de campion, două Cupe ale Finlandei și două Cupe ale Ligii, înainte de a evolua și pentru Politehnica Iași în sezonul 2013-2014.

În tricoul moldovenilor, Tomi Petrescu a adunat șase apariții oficiale: cinci în Liga 2 și una în Cupa României.

Eliminată din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor de către Levski Sofia, Universitatea Craiova își continuă aventura europeană în Europa League, unde va înfrunta campioana Finlandei, KuPS.

„Cred că Universitatea Craiova este mai puternică decât orice echipă din Finlanda și va profita cu siguranță de ocaziile pe care le va avea”, a declarat fostul fotbalist finlandez cu origini românești.

Marele atu al lui KuPS: terenul sintetic

Totuși, Petrescu avertizează că meciul tur, de la Kuopio, va reprezenta o mare provocare pentru echipa lui Filipe Coelho.

Fostul internațional finlandez crede că suprafața de joc va reprezenta unul dintre marile avantaje ale campioanei Finlandei din ultimele două sezoane, însă consideră că balanța se va înclina în favoarea oltenilor la retur.

„Cred că avantajul terenului propriu va conta enorm în această dublă. La Kuopio se joacă pe un teren sintetic, foarte mare, în timp ce la Craiova este un gazon hibrid, natural.

Diferența dintre cele două suprafețe de joc poate avea un rol decisiv în economia acestei duble”.

Deși Tomi Petrescu descrie terenul din Kuopio ca fiind „foarte mare”, datele oficiale arată că acesta are dimensiuni standard, de 105x68 metri, identice cu cele de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Arena din Kuopio poate găzdui 5.000 de spectatori, într-un oraș cu aproximativ 127.000 de locuitori.

FOTO. Imagini de la returul U Craiova - Levski Sofia

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„KuPS are un antrenor tânăr, care respiră fotbal

Fostul internațional spune că KuPS traversează un sezon solid și beneficiază de avantajul unui lot suficient de numeros pentru a gestiona atât campionatul intern, cât și meciurile europene.

„KuPS a avut până acum un sezon foarte constant. Are un lot numeros și își permite să rotească jucătorii între meciurile europene și campionat.

Are un antrenor tânăr, Miika Nuutinen, 34 de ani, care respiră fotbal, și sunt convins că a studiat foarte bine Universitatea Craiova.

În plus, KuPS are o galerie numeroasă, care va crea o atmosferă puternică pe stadion”.

Miika Nuutinen, numit în decembrie 2025, este unul dintre cei mai apreciați tineri antrenori din Finlanda. Mizează pe un stil modern, cu posesie și construcție de la portar, iar tactic folosește în principal sistemele 4-2-3-1 și 4-4-2.

KuPS e lider în prima ligă din Finlanda. După 18 etape a adunat 39 de puncte, la 5 în fața următoarei clasate, Inter Turku.

Tomi Petrescu (stânga), alături de Florin Prunea, la prezentarea sa oficială la Poli Iași, în vara anului 2013 Tomi Petrescu (stânga), alături de Florin Prunea, la prezentarea sa oficială la Poli Iași, în vara anului 2013
Tomi Petrescu (stânga), alături de Florin Prunea, la prezentarea sa oficială la Poli Iași, în vara anului 2013

„Atenție la Piotr Parzyszek. Este un atacant puternic și incomod”

Tomi Petrescu indică doi fotbaliști care pot face diferența pentru campioana Finlandei și ar trebui tratați cu mare atenție.

„Unul dintre jucătorii-cheie este atacantul Piotr Parzyszek. Chiar dacă nu traversează aceeași formă ca în sezonul trecut, este un atacant puternic și incomod, care poate pune în dificultate orice defensivă”.

Polonezul Piotr Parzyszek (32 de ani), un atacant de 1,91 metri, a avut un rol important în cucerirea titlului de către KuPS în sezonul trecut, reușind șapte goluri în 13 meciuri de campionat.

A punctat și în cupele europene, inclusiv împotriva lui Crystal Palace în Conference League, iar în iulie 2026 a revenit la KuPS după o scurtă experiență în Uzbekistan, la Pakhtakor.

„Cel mai bun este căpitanul Pennanen

Petrescu îl indică pe căpitanul Petteri Pennanen (35 de ani) drept cel mai valoros fotbalist al echipei KuPS. Acesta joacă mijlocaș central.

„Cel mai bun jucător al lor este căpitanul Pennanen, din linia de mijloc. Are un șut foarte puternic cu piciorul drept și este extrem de periculos la fazele fixe.

De asemenea, are o viziune excelentă a jocului și găsește pase către atacanți chiar și în spații înguste. Este motorul echipei și controlează ritmul jocului”.

„Slăbiciunea lui KuPS este că, uneori, nu joacă suficient de simplu”

Tomi Petrescu a identificat și principalul punct slab al lui KuPS.

„Slăbiciunea lor este că, uneori, nu joacă suficient de simplu și își creează singuri probleme atunci când încearcă să construiască jocul din apărare, indiferent dacă adversarul pune sau nu presiune sus”, a explicat fostul fotbalist finlandez cu origine română.

„Dacă KuPS nu câștigă în Finlanda, le va fi foarte greu în Bănie”

Tomi Petrescu este convins că returul de pe „Ion Oblemenco” va reprezenta un test mult mai dificil pentru finlandezi.

„Per total, cred că KuPS trebuie să câștige meciul de acasă dacă vrea să se califice. Deplasările în România sunt printre cele mai dificile din Europa, atât din cauza temperaturilor foarte ridicate din această perioadă a anului, cât și a atmosferei create de suporterii pasionați”.

Tomi Petrescu s-a născut în Finlanda, la Jyvaskyla, pe 24 iunie 1986, din tată român, Nelu Petrescu, și mamă finlandeză.

6.300.000 de euro
este valoarea lotului lui KuPS Kuopio. În schimb, Craiova este evaluată la 38,60 milioane de euro

Cine transmite „dubla” dintre Universitatea Craiova și KuPS

  • Partida KuPS - Universitatea Craiova, prima manșă din turul III preliminar al Europa League, programată joi, 6 august, de la ora 18:00 va fi transmisă în direct la TV pe Prima Sport și Digi Sport și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
  • Manșa a doua, Universitatea Craiova - KuPS, e programată pe 13 august, de la ora 20:00, în direct pe Digi Sport și Prima Sport și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Cu cine ar putea juca U Craiova în play-off-ul Europa League

KuPS Kuopio a fost eliminată de Sabah Baku, campioana Azerbaidjanului, în „dubla” manșă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după 0-1 în tur și 0-2 în retur.

Dacă trece de KuPS, Universitatea Craiova va întâlni în play-off-ul Europa League pierzătoarea dublei Ararat-Armenia - NK Celje din turul 3 preliminar din Liga Campionilor.

în prima manșă, Ararat-Armenia s-a impus cu 2-1.

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