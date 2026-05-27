Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente

Publicat: 27.05.2026, ora 18:17
  • Dinamo se pregătește intens de barajul cu FCSB, pentru Europa, dar și de viitorul sezon, indiferent dacă acesta va include o participare în cupele europene sau nu.
Dinamo - FCSB, interes major

Meciul decisiv de vineri, de pe stadionul „Arcul de Triumf”, este sold out, iar interesul a fost unul enorm.

Dinamo a implementat un sistem special pentru această partidă, prin care numai suporterii care au asistat la cel puțin un meci de-a lungul sezonului au putut să achiziționeze bilete, printr-un link primit pe mail.

Cererea a fost însă mult mai mare decât oferta, astfel că numeroși suporteri au rămas pe dinafară. Liniștiți au stat doar cei 1.100 de abonați, care au accesul asigurat la acest ultim meci al sezonului.

Clubul s-a consultat inclusiv cu reprezentanți ai fanilor în legătură cu abonamentele 2026-2027

„Ziua de marți a fost și o reclamă foarte bună pentru abonamente. Mă uitam efectiv cum unii suporteri care aveau deja abonamente erau foarte liniștiți și relaxați.

În momentul în care am anunțat că abonamentele sunt valabile și pentru acest meci, oamenii au stat fără griji și urmăreau cum ceilalți se agitau pentru bilete.

Ăsta este principalul avantaj al abonamentului: ai locul tău asigurat. Nu mai ai emoții când vin astfel de meciuri importante.

În ultimele două sezoane, Dinamo a deținut recordul de audiență la un singur meci din Superligă.

Anul trecut, cu FCSB, au fost peste 44.000 de oameni, iar anul acesta, cu Rapid, peste 34.000. Dinamo a avut doi ani la rând cea mai mare asistență din campionat.

Legat de abonamente, nu pot să ofer foarte multe detalii acum, dar pot spune că am analizat foarte atent reacțiile și dorințele suporterilor.

Clubul s-a consultat inclusiv cu reprezentanți ai fanilor pentru noua strategie.

Eu consider că este un pas uriaș înainte pentru promovarea abonamentelor și cred că nu vom avea mari dificultăți în a depăși cifra din acest sezon. Sunt multe lucruri care au fost adaptate și rezolvate”, a declarat directorul de comunicare al „câinilor”, Bogdan Alecu, la Radio Dinamo.

Noile tricouri ale lui Dinamo: „Sunt complet personalizate”

Echipamentele lui Dinamo din sezonul viitor vor purta noua siglă, cu care o parte dintre fani nu sunt de acord
Aceasta va putea fi schimbată doar din sezonul 2027-2028. Noile tricouri vor fi prezentate în luna iulie.

„Echipamentele noi sunt superbe. Mă bucur foarte mult de colaborarea cu Puma.

În noul sezon, pentru prima dată în istoria clubului, Dinamo va avea toate cele trei echipamente complet personalizate de către producătorul tehnic.

Atât echipamentul de acasă, cât și cel de deplasare și cel de rezervă vor fi create special pentru Dinamo. Și vă mai pot spune ceva: echipamentul de rezervă nu va mai fi galben. Și nici verde”, a mai spus Alecu.

