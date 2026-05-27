FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat

Festivalul Kapital, care trebuia să se desfășoare pe Arena Națională în perioada 3-5 iulie, a fost anulat.

Astfel, cel mai mare stadion al țării va fi disponibil pentru fotbal cu o lună mai devreme.

În această lună, Arena Națională este gazda mai multor concerte, dintre care două s-au desfășurat deja: Metallica (13 mai) și Max Korzh (23 mai). Mai urmează Iron Maiden, pe 28 mai.

În condițiile în care Kapital Festival 2026 a fost anulat, Arena Națională va fi din nou disponibilă pentru fotbal începând cu jumătatea lunii iunie, după ce gazonul de pe cel mai mare stadion al țării va fi schimbat, conform gsp.ro.

Anularea festivalului Kapital reprezintă o veste bună pentru FCSB și Dinamo, care vor putea evolua pe Arenă chiar din prima etapă a noului sezon, care va începe în weekend-ul 18-19 iulie.

Una dintre aceste două formații va juca și în preliminariile Conference League, începând cu al doilea tur. Dinamo și FCSB se întâlnesc vineri, în finala barajului, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Echipele vor intra în pauza de iarnă după ultimul meci din etapa 21, programată în 19-20 decembrie 2026.

Liga 1 se va relua în 16-17 ianuarie 2027, iar play-off-ul și play-out-ul vor începe în 20-21 martie 2027. Etapa 10 din play-off se va juca în weekendul 29-30 mai 2027.

FOTO: Arena Națională după concertul lui Max Korzh

Comunicatul organizatorilor Festivalului Kapital

Ediția din acest a Festivalului Kapital a fost reprogramată pentru anul 2027 din cauza mai multor factori politici, cum ar fi modificările legislative sau criza economică actuală din țară, exact cum au transmis organizatorii.

„KAPITAL FESTIVAL REVINE ÎN FORȚĂ ÎN 2027!

Festivalul KAPITAL, pregătit într-un format îmbunătățit, imposibil de organizat în 2026 din cauza unui cumul complex de factori externi, se reprogramează pentru 2027.

Comunitatea KAPITAL este sufletul acestui festival încă de la prima ediție, iar gândul că nu ne vom revedea vara aceasta este extrem de greu pentru noi.

Am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru ca festivalul să aibă loc. Am încercat să găsim soluții pentru fiecare obstacol apărut pe parcurs, pentru că știm cât de mult înseamnă acest festival pentru voi și câtă emoție există în jurul revederii noastre.

În spatele acestei decizii au stat luni întregi de muncă, planuri și dorința sinceră de a construi o experiență și mai puternică pentru comunitatea KAPITAL.

Modificările legislative tărăgănate luni de zile de către autorități și care afectau capacitatea de organizare a unui festival pe Arena Națională, criza economică actuală care a impactat marea masă a populației din România și din regiune, instabilitatea generată de factorul politic, lipsa unui Guvern, precum și suprataxarea evenimentelor (aproape 40% din prețul unui bilet reprezintă taxe fiscale și parafiscale), fac imposibilă organizarea festivalului în luna iulie a acestui an.

Am luat această decizie grea, însă este singura decizie responsabilă care se impunea într-un asemenea context și care să nu afecteze calitatea proiectului și standardele cu care v-am obișnuit. Alături de autorități, parteneri și artiștii confirmați, am luat hotărârea de a reprograma cea de-a 2-a ediție pentru anul 2027”, au transmis organizatorii festivalului, pe Facebook.

Situația din acest an ne ambiționează să dăm tot ce putem mai bun și să depășim așteptările tuturor în 2027. Planul nostru este ca și cea de-a doua ediție să se desfășoare în aceeași locație, în aceeași perioadă, cu aceleași ingrediente care știm că au plăcut fanilor. Am început deja pregătirile pentru 2027, vă vom ține la curent negreșit. Edy Chereji, Co-fondator & Chief Public Affairs KAPITAL Festival

Organizatorii au mai transmis că persoanele care și-au achiziționat deja bilete pentru ediția din acest an le vor putea folosi anul viitor sau își vor putea primi banii înapoi.

„Fanii festivalului care au achiziționat până în prezent un bilet vor primi pe adresa de email de pe care s-a făcut achiziția toate detaliile și opțiunile pentru ediția din 2027, precum și opțiunea de refund.

Toate aceste detalii vor fi comunicate prin email posesorilor de bilete începând cu data de 5 iunie 2026”.

