„Îi urez drum bun și Xanax” Iuliu Mureșan, reacție brutală după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a oferit o primă reacție după plecarea lui Daniel Pancu (48 de ani) de la formația din Gruia.

CFR Cluj a anunțat, miercuri, încetarea colaborării cu Daniel Pancu.

În ultima perioadă au existat tensiuni între cei doi. Inițial, Pancu a fost acuzat de trădare de Mureșan. A urmat replica tehnicianului care l-a numit pe președintele clubului „domnul rahat”.

Iuliu Mureșan, despre plecarea lui Pancu: „Îi urez succes, drum bun și Xanax”

La câteva ore de la plecarea lui Daniel Pancu de la CFR, Iuliu Mureșan a explicat că despărțirea s-a făcut pe cale amiabilă, iar acum conducerea clubului se concentrează pe găsirea unui nou antrenor.

„S-a terminat așa cum s-a terminat. Îi urez succes, drum bun și Xanax. Mai multe nu am ce să spun. Ne-am despărțit amiabil. Ne-am înțeles și acum am luat-o fiecare pe drumul lui.

Acum, în mod oficial, căutam antrenor. Pentru că nu mai avem antrenor. Avem o listă și vom începe discuțiile. Sperăm să rezolvăm treaba cât mai repede, cu câteva zile înainte de reunire echipei.

Am vrea ca până pe 10-12 iunie să avem noul antrenor. Poate și mai devreme, dar acesta e termenul limită”, a declarat Iuliu Mureșan, conform gsp.ro.

Daniel Pancu a fost numit antrenorul celor de la CFR în noiembrie 2025, atunci când clubul din Gruia se afla pe locul 13 în clasament.

A reușit să revitalizeze echipa și să o califice în play-off, acolo unde a încheiat sezonul pe podium, mai exact pe locul al treilea. Ardelenii vor evolua și în preliminariile Conference League.

28 de meciuri a adunat Daniel Pancu pe banca celor de la CFR Cluj: 17 victorii, 7 remize și doar 4 înfrângeri (golaveraj 41-25)

Daniel Pancu (48 de ani) a semnat, miercuri, un contract pe doi ani cu Rapid.

Pancu a mai pregătit Rapid între octombrie 2018 și martie 2020, iar înainte de CFR Cluj a antrenat naționala U21 timp de doi ani.

Edi Iordănescu, pe lista celor de la CFR

În urmă cu aproximativ o săptămână, Ioan Varga, finanțatorul clubului CFR, a anunțat că Edi Iordănescu se află pe lista potențialilor înlocuitori pentru Pancu.

„Avem mai mulți antrenori pe listă, sigur. Dacă vreți să știți neapărat și insistați, vă spun și primul nume: Edi Iordănescu.

Am vorbit cu el, e deschis propunerii, dar mai sunt multe lucruri de pus la punct”, a declarat atunci Ioan Varga, conform digisport.ro.

