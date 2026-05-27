Daniel Pancu (48 de ani) a semnat un contract pe 2 ani cu Rapid

Antrenorul se despărțise azi de CFR Cluj, iar Rapid se separase la rândul său de Costel Gâlcă

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pancu a mai pregătit Rapid între octombrie 2018 și martie 2020, iar înainte de CFR Cluj a antrenat naționala U21 timp de doi ani.

Pancu la Rapid: „Așteptam ziua asta, cred că momentul în care revin este unul foarte potrivit”

Clubul Rapid a comunicat oficial numirea tehnicianului:

„Jucător, căpitan, idol al tribunelor, antrenor în ligile inferioare, mereu cu Rapidul în suflet.

A plâns pentru Rapid, a luptat pentru Rapid, a făcut Giuleștiul să viseze, iar de astăzi, Daniel Pancu începe un nou capitol în Giulești, din postura de antrenor principal până în 2028.

«E o zi minunată, așteptam ziua asta, cred că momentul în care revin este unul foarte potrivit. Mă întorc după 6 ani în care clubul a făcut progrese.

Sper să fim inspirați, împreună cu conducătorii, cu jucătorii, cu suporterii care mereu au fost cei mai importanți.

Toți trebuie să transmitem un semnal puternic de unitate și să facem din nou clubul acesta să strălucească!

Uniți suntem invincibili!», a spus Daniel Pancu după ce a devenit oficial antrenorul Rapidului.

Cu aceeași pasiune. Cu aceeași inimă vișinie.

Bine ai revenit acasă, Pancone! Bun venit, Mister!”.

VIDEO Pancu, prezentare specială în Giulești: tricoul de jucător și cântecul fanilor

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport