Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea

Lucrările la noul stadion Dinamo trebuie să depășească anumite detalii birocratice pentru a putea continua

Este de așteptat să fie gata cel mai devreme în 2029

Inițial, era prevăzut în documentele preliminare ca arena ce se va numi „Mircea Lucescu” să aibă 25.059 de locuri.

Acum, oficial, potrivit proiectului tehnic de execuție realizat de constructor și citat de pagina „Noul stadion Dinamo”, va avea 26.217.

Această capacitate o plasează peste cea din Giulești - 14.050 și sub cea din Ghencea - 31.254.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

