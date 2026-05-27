Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea

- Lucrările la noul stadion Dinamo trebuie să depășească anumite detalii birocratice pentru a putea continua
- Este de așteptat să fie gata cel mai devreme în 2029
Inițial, era prevăzut în documentele preliminare ca arena ce se va numi „Mircea Lucescu” să aibă 25.059 de locuri.
Acum, oficial, potrivit proiectului tehnic de execuție realizat de constructor și citat de pagina „Noul stadion Dinamo”, va avea 26.217.
Această capacitate o plasează peste cea din Giulești - 14.050 și sub cea din Ghencea - 31.254.
Cum va arăta noul stadion Dinamo
Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.
Stadionul va fi dotat cu:
- spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
- o boxă generoasă pentru presă
- spații pentru spectatorii cu dizabilități
- spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
- propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
- tribune acoperite integral.