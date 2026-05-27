„Situația financiară se menține deficitară” Clubul joacă barajul pentru menținerea în Liga 1 cu doar 900 de euro în conturi

Hermannstadt joacă pentru supraviețuire la returul barajului cu FC Voluntari.

Clubul sibian, aflat în insolvență din 2021, a recunoscut oficial prin administratorul judiciar că menținerea în Liga 1 este esențială pentru redresarea situației financiare, în contextul în care problemele economice continuă să se agraveze.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sibienii au câștigat prima manșă a barajului, scor 3-2, pe teren propriu, iar manșa secundă este programată luni, 1 iunie, la Voluntari, de la ora 20:30.

Hermannstadt mai avea doar 900 de euro în conturi la 30 aprilie

În ultimul raport de activitate, publicat recent în BPI și depus la Tribunalul Sibiu, administratorul judiciar vorbește deschis despre dificultățile financiare ale grupării de lângă Cibin și leagă direct viitorul economic al echipei de rămânerea în primul eșalon.

„În continuare situația financiară a asociației se menține deficitară din cauza neîncasării la timp a creanțelor noastre.

Așteptăm ultimul meci al echipei programat pentru data de 01.06.2026 ora 20,30 pentru a afla dacă echipa retrogradează în liga secundă de fotbal sau rămâne în liga 1, situație în care consider că situația financiară a asociației se va îmbunătăți”, se arată în documentul depus în dosarul de insolvență.

Situația financiară prezentată în raportul anterior este într-adevăr una alarmantă. La finalul lunii aprilie 2026, FC Hermannstadt mai avea în conturi doar 4.668,67 lei!, echivalentul a puțin peste 900 de euro.

Luna / perioadă Încasări Plăți Sold (lei) Sold inițial la 01.03.2026 - - 398.637,66 Rulaj martie 2026 496.078,73 666.938,87 227.777,52 Rulaj aprilie 2026 3.898.457,75 4.121.566,60 4.668,67 Sold final la 30.04.2026 - - 4.668,67

Daniel Niculae: „ S-au plătit toate datoriile în vederea obţinerii licenţei pentru sezonul următor”

Raportul detaliază măsurile luate de administratorul judiciar în ultimele săptămâni, inclusiv întâmpinări formulate în dosarele de faliment deschise de creditori și foști membri ai clubului.

Printre acestea se numără și cererile depuse de antrenorul Marius Măldărășanu și de portarul Cătălin Căbuz, pentru care clubul a prezentat apărări și dovezi de plată.

Spre exemplu, Măldărășanu avea de recuperat de la Hermannstadt suma de 76.000 de euro.

„S-au plătit toate datoriile în vederea obţinerii licenţei pentru sezonul următor. S-au făcut multe sacrificii ca echipa să fie, din punct de vedere financiar, în regulă şi sezonul acesta.

Ar fi absurd să spun că nu au fost şi anumite sincope din punct de vedere financiar, dar nu cred că am fost noi singurul club care am avut anumite sincope. Însă, vreau să spun că băieţii care au rămas sunt adevărate caractere.

Se spune că, la greu, caracterele adevărate ies în faţă, ceea ce nu s-a întâmplat cu cei doi”, a declarat Daniel Niculae, în aprilie.

Din cauza salariilor neplătite, Antoni Ivanov și Jair și-au reziliat contractele cu Hermannstadt.

FC Hermannstadt a încheiat play-out-ul pe locul 8, cu 25 de puncte, după ce la finalul sezonului regular ocupa penultima poziție, direct retrogradabilă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport