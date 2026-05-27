„Situația financiară se menține deficitară” Clubul joacă barajul pentru menținerea în Liga 1 cu doar 900 de euro în conturi
Hermannstadt
Superliga

„Situația financiară se menține deficitară” Clubul joacă barajul pentru menținerea în Liga 1 cu doar 900 de euro în conturi

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 18:35
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 18:35
  • Hermannstadt joacă pentru supraviețuire la returul barajului cu FC Voluntari.
  • Clubul sibian, aflat în insolvență din 2021, a recunoscut oficial prin administratorul judiciar că menținerea în Liga 1 este esențială pentru redresarea situației financiare, în contextul în care problemele economice continuă să se agraveze.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sibienii au câștigat prima manșă a barajului, scor 3-2, pe teren propriu, iar manșa secundă este programată luni, 1 iunie, la Voluntari, de la ora 20:30.

Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Citește și
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Citește mai mult
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”

Hermannstadt mai avea doar 900 de euro în conturi la 30 aprilie

În ultimul raport de activitate, publicat recent în BPI și depus la Tribunalul Sibiu, administratorul judiciar vorbește deschis despre dificultățile financiare ale grupării de lângă Cibin și leagă direct viitorul economic al echipei de rămânerea în primul eșalon.

„În continuare situația financiară a asociației se menține deficitară din cauza neîncasării la timp a creanțelor noastre.

Așteptăm ultimul meci al echipei programat pentru data de 01.06.2026 ora 20,30 pentru a afla dacă echipa retrogradează în liga secundă de fotbal sau rămâne în liga 1, situație în care consider că situația financiară a asociației se va îmbunătăți”, se arată în documentul depus în dosarul de insolvență.

Situația financiară prezentată în raportul anterior este într-adevăr una alarmantă. La finalul lunii aprilie 2026, FC Hermannstadt mai avea în conturi doar 4.668,67 lei!, echivalentul a puțin peste 900 de euro.

Luna / perioadăÎncasăriPlățiSold (lei)
Sold inițial la 01.03.2026--398.637,66
Rulaj martie 2026496.078,73666.938,87227.777,52
Rulaj aprilie 20263.898.457,754.121.566,604.668,67
Sold final la 30.04.2026--4.668,67

Daniel Niculae: „S-au plătit toate datoriile în vederea obţinerii licenţei pentru sezonul următor

Raportul detaliază măsurile luate de administratorul judiciar în ultimele săptămâni, inclusiv întâmpinări formulate în dosarele de faliment deschise de creditori și foști membri ai clubului.

Printre acestea se numără și cererile depuse de antrenorul Marius Măldărășanu și de portarul Cătălin Căbuz, pentru care clubul a prezentat apărări și dovezi de plată.

Spre exemplu, Măldărășanu avea de recuperat de la Hermannstadt suma de 76.000 de euro.

S-au plătit toate datoriile în vederea obţinerii licenţei pentru sezonul următor. S-au făcut multe sacrificii ca echipa să fie, din punct de vedere financiar, în regulă şi sezonul acesta.

Ar fi absurd să spun că nu au fost şi anumite sincope din punct de vedere financiar, dar nu cred că am fost noi singurul club care am avut anumite sincope. Însă, vreau să spun că băieţii care au rămas sunt adevărate caractere.

Se spune că, la greu, caracterele adevărate ies în faţă, ceea ce nu s-a întâmplat cu cei doi”, a declarat Daniel Niculae, în aprilie.

Din cauza salariilor neplătite, Antoni Ivanov și Jair și-au reziliat contractele cu Hermannstadt.

FC Hermannstadt a încheiat play-out-ul pe locul 8, cu 25 de puncte, după ce la finalul sezonului regular ocupa penultima poziție, direct retrogradabilă.

Citește și

Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Conference League
00:00
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Citește mai mult
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Superliga
17:02
Câte locuri va avea stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Citește mai mult
Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
liga 1 insolventa fc voluntari afc hermannstadt superliga baraj
Știrile zilei din sport
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Conference League
00:00
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Citește mai mult
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Tenis
27.05
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Citește mai mult
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Special
27.05
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Citește mai mult
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Superliga
27.05
Câte locuri va avea stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Citește mai mult
Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:07
Theodor Jumătate Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Theodor Jumătate Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
23:30
Rațiu, ca Yamal și Neymar FOTO. Gestul fundașului român în finala Conference League » Jocul a fost oprit timp de câteva minute
Rațiu, ca Yamal și Neymar  FOTO. Gestul fundașului român în finala Conference League » Jocul a fost oprit timp de câteva minute
23:13
Finala Ligii Campionilor, în derivă „Mogulul lui Viktor Orban” are conturile blocate. Organizarea marelui meci de la Budapesta riscă să fie aruncată în haos
Finala Ligii Campionilor, în derivă „Mogulul lui Viktor Orban” are conturile blocate. Organizarea marelui meci de la Budapesta riscă să fie aruncată în haos
00:00
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Top stiri
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Superliga
27.05
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Superliga
27.05
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Citește mai mult
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
Campionate
27.05
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
Citește mai mult
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
B365
26.05
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
Citește mai mult
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 25 rapid 29 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share