Pro TV, ce afacere! A pierdut Mondialul în fața Antenei 1, dar raportează o megaafacere + Ce competiții de fotbal deține în următorii 5 ani
alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 15:39
Pro TV a suferit o înfrângere mare în fața principalului rival din piață, Antena 1, în privința achiziționării unei competiții cu impact major: Campionatul Mondial de fotbal 2026, care va fi difuzat în exclusivitate de A1 între 11 iunie și 19 iulie.

Pro TV a licitat la vremea respectivă, chiar a oferit o sumă peste cea cu care TVR cumpărase Mondialul din 2022, din Qatar, însă e pierdut fiindcă Antena 1 a oferit ceva ce până și celor din Pro TV li s-a părut ceva ieșit din comun și de neacceptat: o sumă care s-a apropiat de 20 de milioane de euro!

Profitul e de peste 61 de milioane euro

Pro TV, în schimb, tocmai ce a raportat oficial bilanțul financiar pe anul 2025. Iar cifrele sunt dintre cele mai bune. Rămâne postul de televiziune care are cel mai bun randament economic.

A reușit anul trecut să înregistreze cel mai mare profit: a trecut de 61 de milioane de euro, sumă rămasă după impozitare!

Față de 2024, e un salt mic, dar față de 2021, profitul e cu circa 45% mai mare, în condițiile în care anul trecut, veniturile au fost doar un pic peste cele din 2021.

Profitul Pro TV în precedenții 5 ani

AN SUMA (mil. euro)
202142
202246,3
202360
202459,2
202561,2

Cumulat, profitul pe precedenții 6 ani, inclusiv 2020, se apropie de 300 de milioane de euro, net!

Nivelul excedentului pe 2025 atinge un procent imens, raportat la totalul veniturilor realizate.

Pro TV a rapotat încasări de 240 de milioane, ceea ce înseamnă că profitul a însemnat 25% din venituri!

Ce fotbal a transmis Pro TV în 2025

În ciuda pierderii Mondialului, Pro TV a rămas în 2025 focusată pe a cumpăra meciuri sau competiții de fotbal. A avut Campionatul Mondial al Cluburilor, cu care însă n-a făcut audiențe grozave.

În vara anului trecut, a difuzat exclusiv pe Voyo trei partide ale FCSB-ului în preliminariile cupelor europene, toate disputate în deplasare (Shkendija, Drita și Aberdeen) și a difuzat pe Pro TV alte două confruntări, printre care și cea din play-off-ul Europa League, cu Aberdeen.

În perioada iulie - decembrie 2025, raportat la partidele echipelor de club românești, pe plan intern sau extern, audiența cea mai mare a fost înregistrată de Pro TV.

Top 5 audiențe, echipe de club, în perioada iulie - decembrie 2025

  1. FCSB - Aberdeen 3-0 (Pro TV) 8,3% rating
  2. FCSB - Rapid 2-1 (Digi, Prima Sport) 7,9
  3. FCSB - Drita 3-2 (Pro TV) 7,3%
  4. Steaua Roșie - FCSB 1-0 (Digi, Prima) 6,7%
  5. Rapid - FCSB 2-2 (Digi, Prima) 6,7%

Ce fotbal va transmite Pro TV în următorii 5 ani

În plus, în vara anului trecut, Pro TV a anunțat achiziția drepturilor TV pentru Premier League, pe care ar fi achitat cel puțin 10 milioane de euro pe sezon.

Meciurile au fost transmise exclusiv pe platforma de streaming a postului din Pache Protopopescu.

Pro TV nu va avea pe parcursul lui 2026 nici meciurile de la Mondial, nici cele din campionatul intern, dar nici cele din faza principală a competițiilor europene: Champions, Europa și Conference League.

În schimb, va fi un jucător important pe parcursul preliminariilor echipelor românești, ținta numărul 1 fiind FCSB, echipă care garantează audiență mare și foarte mare.

Mai mult, recent, GOLAZO.ro a anunțat că Pro TV a reușit o achiziție foarte importantă în materie de fotbal: pachetul 2027-2031 pentru Europa și Conference League.

În plus, Pro TV va transmite și Campionatul European de fotbal din vara lui 2028, care va fi găzduit de Marea Britanie.

Pro TV a raportat la finalul lui 2025 un număr de 997 angajați, în creștere față de 2024 cu peste 6% și cu mai mult de 12% comparativ cu 2020, când avea cu 100 mai puțin.

