Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”

Elias Charalambous (45 de ani) ar putea reveni pe bancă începând cu sezonul următor, după ce a intrat în atenția unui club din țara natală.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul cipriot s-a despărțit de FCSB la finalul sezonului regulat, în urmă cu aproape trei luni, iar acum este pe cale să intre în negocieri cu o formație care are în plan o reconstrucție solidă.

Elias Charalambous, dorit de AEK Larnaca

Vicecampioana din Cipru nu-i va prelungi înțelegerea actualului antrenor, Javi Rozada, iar presa locală a informat că fostul antrenor de la FCSB ar putea prelua echipa în următoarea stagiune.

„Noul AEK va fi construit aproape de la zero pentru sezonul 2026-27. Cu un antrenor nou și mai mulți jucători noi.

După finala victorioasă din campionat împotriva lui Aris (3-4), s-a anunțat încetarea colaborării cu Javi Rozada, iar Xavi Roca (n.r. directorul sportiv) și-ar fi ales deja înlocuitorul pentru bancă.

Elias Charalambous este un antrenor foarte apreciat printre oamenii clubului, dar verdictul final va fi dat de directorul sportiv al echipei. Apoi, planificarea clubului AEK își va continua desfășurarea”, a transmis publicația gipedo.politis.com.cy.

În acest sezon, AEK Larnaca a ajuns până în optimile Conference League, fază a competiției în care a fost eliminată de Crystal Palace, după 0-0 în Anglia și 1-2 în Cipru (după prelungiri). Echipa din Premier League se va duela în această seară pentru trofeu cu Rayo Vallecano.

În sezonul următor, AEK va evolua în turul 2 al preliminariilor Conference League.

Elias Charalambous a devenit antrenorul celor de la FCSB în martie 2023 și a rezistat aproape trei ani pe banca echipei.

Sub comanda cipriotului, FCSB a cucerit două titluri în România (2024 și 2025) și două Supercupe (2025, 2026), și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul trecut, unde a fost eliminată de Olympique Lyon, scor 1-7 la general.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport