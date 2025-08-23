U Cluj - Dinamo 0-1 VIDEO. „Câinii”  mușcă în ultimele secunde și obțin o victorie importantă pe Cluj Arena! +8 foto
U Cluj - Dinamo FOTO: sportpictures.eu
Superliga

U Cluj - Dinamo 0-1 VIDEO. „Câinii” mușcă în ultimele secunde și obțin o victorie importantă pe Cluj Arena!

alt-text Ștefan Ogrezeanu , George Neagu
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 23:36
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 00:10
  • Dinamo a câștigat meciul cu U Cluj, scor 1-0, după un gol marcat de Alex Pop în ultimele minute ale partidei.

Dinamo a început prima repriză în atac și a presat constant apărarea clujenilor. Primul corner al partidei a fost de partea „câinilor” în minutul 9.

Scandal la Londra FOTO-VIDEO. Suporterii clubului West Ham au încercat  să intre pe teren ! Chelsea i-a umilit pe „ciocănari” chiar la ei acasă
Citește și
Scandal la Londra FOTO-VIDEO. Suporterii clubului West Ham au încercat să intre pe teren! Chelsea i-a umilit pe „ciocănari” chiar la ei acasă
Citește mai mult
Scandal la Londra FOTO-VIDEO. Suporterii clubului West Ham au încercat  să intre pe teren ! Chelsea i-a umilit pe „ciocănari” chiar la ei acasă

U Cluj - Dinamo 0-1. „Câinii” mușcă în ultimele secunde și obțin o victorie importantă pe Cluj Arena!

Câteva minute mai târziu, Ikoko a scăpat spre poarta adversă și i-a pasat lui Musi în fața porții, însă acesta a scăpat mingea și a fost deposedat.

U Cluj a răspuns în minutul 38 printr-un șut violent a lui Dan Nistor care a trimis mingea spre colțul scurt al porții apărate de Epassy. Din fericire pentru Dinamo, balonul a trecut puțin pe lângă poartă.

În minutul 40, Boateng a avut o intervenție foarte bună la Lukic. Fundașul lui Dinamo l-a deposedat în ultimul moment pe atacantul lui U Cluj și a trimis mingea în corner.

Chipciu a avut o ocazie mare de a deschide scorul în minutul 63, șutul său fiind blocat.

Repriza secundă a fost echilibrată, dar în minutul 81 Pop a reușit să marcheze pentru Dinamo. Cu toate acestea, arbitrul asistent a semnalizat o poziție de ofsaid, iar golul a fost anulat.

Golul victoriei a fost marcat de Pop în minutul 89. Găsit excelent de Sivis, atacantul lui Dinamo a strecurat balonul printre picioarele lui Chirilă și le-a adus toate punctele „câinilor”.

Universitatea Cluj - Dinamo 0-1

  • A marcat: Pop (89)

VIDEO. Jucătorii lui Dinamo au sărbătorit alături de fani victoria

FINAL!

Min. 90+3 - Karamoko vede cartonașul galben.

Partida este prelungită cu 5 minute.

Min. 89 - GOL DINAMO! Pop înscrie din interiorul careului și îl învinge pe portarul advers.

Min. 81 - Pop înscrie pentru Dinamo, dar arbitrul asistent a semnalizat o poziție de offside. Egalitate în continuare pe Cluj Arena.

Min. 72 - Lukic obține un corner pentru U Cluj.

Min. 69 - Cartonașul galben pentru Caragea după o simulare în careul lui U Cluj.

Min. 67 - Caragea îl înlocuiește pe Musi.

Min. 63 - U Cluj este aproape de gol. Raul Opruț trimite în corner mingea trimisă de Chipciu care era aproape să intre în poartă.

Min. 58 - Prima schimbare la Dinamo: Sivis intră în locul lui Ikoko.

Min. 53 - Macalou bifează primul șut pe poartă pentru U Cluj. Epassy a intervenit și a prins balonul.

Min. 46 - Trei schimbări la U Cluj: intră Macalou, Capradossi și Silva și ies Murgia, Gheorghiță și Simion.

Prima repriză s-a încheiat.

Min. 42 - O nouă lovitură de colț pentru Dinamo.

Min. 40 - Boateng are o intervenție excepțională la Lukic. Fundașul dinamovist îi fură mingea atacantului advers și o trimite în corner.

Min. 38 - Dan Nistor trimite un șut periculos la colțul scurt din afara careului, dar balonul trece puțin pe lângă poarta lui Epassy.

Min. 26 - Chirilă respinge mingea în corner după o lovitură de cap din partea lui Dinamo. Asalt la poarta clujenilor.

Min. 24 - Simion este avertizat și el cu cartonaș galben.

Min. 15 - Musi vede cartonașul galben după ce arbitrul George Găman a considerat că acesta a simulat în apropierea careului clujenilor.

Min. 13 - Ocazie mare la poarta lui U Cluj. Ikoko s-a îndreptat spre careu și a centrat spre Musi, însă acesta scapă mingea și faza se stinge.

Min. 9 - Lovitură de colț pentru Dinamo după ce Mikanovic a respins mingea în afara terenului.

Min. 2 - Andrei Gheorghiță a fost avertizat cu cartonașul galben.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start:

  • Universitatea Cluj: Chirilă - Mikanovic, Codrea, Artean, Chipciu - Simion, Murgia - Bic, Nistor, Gheorghiță - Lukic
  • Rezerve: Gertmonas, Lefter, Chinteș, Capradossi, Cisse, Silva, Drammeh, Barstan, Bota, Fabry, Trică, Macalou
  • Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
  • Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi
  • Rezerve: Roșca, Licaciu, Pașcalău, Tabuncic, Bordușanu, Caragea, Toader, Sivis, Soro, Bărbulescu, Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Stadion: „Cluj Arena” (Cluj-Napoca)
  • Arbitru: George Găman. Asistenți: Laszlo Bucsi, Alexandru Vișan. VAR: Iulian Dima. AVAR: Sebastian Gheorghe

Încă din startul partidei au existat scandări, dar fanii au respectat „frăția” dintre U Cluj și Dinamo. Fiecare a strigat numele adversarului și a aplaudat.

Fanii lui U Cluj:

Atmosfera creată de fanii dinamoviști:

Galerie foto (8 imagini)

Gazonul de pe Cluj Arena După Untold (1).jpg Gazonul de pe Cluj Arena După Untold (2).jpg Gazonul de pe Cluj Arena După Untold (3).jpg Gazonul de pe Cluj Arena După Untold (4).jpg Gazonul de pe Cluj Arena După Untold (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Zeljko Kopic, înainte de partida de la Cluj: „E greu pentru toată lumea”

Antrenorul „câinilor” a prefațat partida de pe Cluj Arena și a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă echipa sa.

„O nouă partidă, U Cluj, au fost eliminați din Europa, dar au reușit să câștige împotriva Farului în deplasare, așa că ei vin cu puțină energie pozitivă. Mă aștept să fie în formă bună.

La noi, Perica este încă la Belgrad pentru a-și rezolva problemele, nu se antrenează cu noi. Eu sunt în contact cu medicul lui. Este un croat, îl cunosc foarte bine. Ei încearcă să rezolve problemele.

Înțelegem că pentru toată lumea este greu. Pentru club, pentru echipă, pentru mine ca antrenor. Dar pentru Stipe este cel mai greu. Pentru că ambiția lui pentru acest sezon era foarte mare.

Totuși, nu ne putem baza pe Mărginean. Dar vestea bună este că Bordușanu este în plin antrenament, la fel și Sivis. Sunt pregătiți pentru meci.

De asemenea, nu ne putem baza pe Mihai și Milanov din cauza cartonașelor roșii. În rest, toți ceilalți jucători sunt în formă bună. Vom fi pregătiți pentru meci”, a spus Kopic la conferința de presă.

Ioan Ovidiu Sabău: „Suntem în creștere”

Antrenorul clujenilor, Ioan Ovidiu Sabău, a declarat că echipa sa arată mult mai bine din punct de vedere fizic, înainte de meciul cu Dinamo.

„După o perioadă lungă, ne întoarcem acasă, jucăm acasă. Echipa este în creștere, este în formă. Trebuie să manifestăm aceeași stare de spirit, atenție, încredere în noi, bucurie de a juca fotbal.

Jucătorii trebuie să își asume, ceea ce e foarte important atunci când sunt în teren și dorința mare de a lua toate cele trei puncte trebuie să se vadă în tot ceea ce fac.

Vor fi foarte mulți fani și atunci va trebui să arătăm foarte bine. Am încredere, pentru că echipa arată mult mai bine și din punct de vedere fizic, au început și ceilalți jucători să se simtă mai bine, și cei care erau la început mai greoi, mai apatici. Acum, eu cred că arătăm mult mai bine din acest punct de vedere”, a declarat Sabău, conform gsp.ro.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

LIGA 2, Etapa #4 Ploaie de goluri în Olimpia Satu Mare - Chindia Târgoviște » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Liga 2
13:54
LIGA 2, Etapa #4 Ploaie de goluri în Olimpia Satu Mare - Chindia Târgoviște » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Citește mai mult
LIGA 2, Etapa #4 Ploaie de goluri în Olimpia Satu Mare - Chindia Târgoviște » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
„Luați-vă labele de pe femei!” Protest furios în Olanda după uciderea unei adolescente lângă stadionul lui Ajax » Reacția clubului
Diverse
15:22
„Luați-vă labele de pe femei!” Protest furios în Olanda după uciderea unei adolescente lângă stadionul lui Ajax » Reacția clubului
Citește mai mult
„Luați-vă labele de pe femei!” Protest furios în Olanda după uciderea unei adolescente lângă stadionul lui Ajax » Reacția clubului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
dinamo bucuresti Universitatea Cluj liga 1 u cluj LIVE etapa 7
Știrile zilei din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
12:50
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
12:18
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
12:12
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
12:06
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:33
„Cu oricine jucăm suntem favoriți” Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
„Cu oricine jucăm suntem favoriți”  Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
19:09
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
17:03
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
17:30
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Campionate
11:21
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Citește mai mult
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Tenis
11:15
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea, după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Citește mai mult
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Superliga
09:47
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Citește mai mult
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Ciclism
09:00
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Citește mai mult
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o

Echipe/Competiții

fcsb 116 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 14 rapid 37 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
24.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share