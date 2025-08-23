Dinamo a câștigat meciul cu U Cluj, scor 1-0, după un gol marcat de Alex Pop în ultimele minute ale partidei.

Dinamo a început prima repriză în atac și a presat constant apărarea clujenilor. Primul corner al partidei a fost de partea „câinilor” în minutul 9.

U Cluj - Dinamo 0-1 . „Câinii” mușcă în ultimele secunde și obțin o victorie importantă pe Cluj Arena!

Câteva minute mai târziu, Ikoko a scăpat spre poarta adversă și i-a pasat lui Musi în fața porții, însă acesta a scăpat mingea și a fost deposedat.

U Cluj a răspuns în minutul 38 printr-un șut violent a lui Dan Nistor care a trimis mingea spre colțul scurt al porții apărate de Epassy. Din fericire pentru Dinamo, balonul a trecut puțin pe lângă poartă.

În minutul 40, Boateng a avut o intervenție foarte bună la Lukic. Fundașul lui Dinamo l-a deposedat în ultimul moment pe atacantul lui U Cluj și a trimis mingea în corner.

Chipciu a avut o ocazie mare de a deschide scorul în minutul 63, șutul său fiind blocat.

Repriza secundă a fost echilibrată, dar în minutul 81 Pop a reușit să marcheze pentru Dinamo. Cu toate acestea, arbitrul asistent a semnalizat o poziție de ofsaid, iar golul a fost anulat.

Golul victoriei a fost marcat de Pop în minutul 89. Găsit excelent de Sivis, atacantul lui Dinamo a strecurat balonul printre picioarele lui Chirilă și le-a adus toate punctele „câinilor”.

Universitatea Cluj - Dinamo 0-1

A marcat: Pop (89)

FINAL!

Min. 90+3 - Karamoko vede cartonașul galben.

Partida este prelungită cu 5 minute.

Min. 89 - GOL DINAMO! Pop înscrie din interiorul careului și îl învinge pe portarul advers.

Min. 81 - Pop înscrie pentru Dinamo, dar arbitrul asistent a semnalizat o poziție de offside. Egalitate în continuare pe Cluj Arena.

Min. 72 - Lukic obține un corner pentru U Cluj.

Min. 69 - Cartonașul galben pentru Caragea după o simulare în careul lui U Cluj.

Min. 67 - Caragea îl înlocuiește pe Musi.

Min. 63 - U Cluj este aproape de gol. Raul Opruț trimite în corner mingea trimisă de Chipciu care era aproape să intre în poartă.

Min. 58 - Prima schimbare la Dinamo: Sivis intră în locul lui Ikoko.

Min. 53 - Macalou bifează primul șut pe poartă pentru U Cluj. Epassy a intervenit și a prins balonul.

Min. 46 - Trei schimbări la U Cluj: intră Macalou, Capradossi și Silva și ies Murgia, Gheorghiță și Simion.

Prima repriză s-a încheiat.

Min. 42 - O nouă lovitură de colț pentru Dinamo.

Min. 40 - Boateng are o intervenție excepțională la Lukic. Fundașul dinamovist îi fură mingea atacantului advers și o trimite în corner.

Min. 38 - Dan Nistor trimite un șut periculos la colțul scurt din afara careului, dar balonul trece puțin pe lângă poarta lui Epassy.

Min. 26 - Chirilă respinge mingea în corner după o lovitură de cap din partea lui Dinamo. Asalt la poarta clujenilor.

Min. 24 - Simion este avertizat și el cu cartonaș galben.

Min. 15 - Musi vede cartonașul galben după ce arbitrul George Găman a considerat că acesta a simulat în apropierea careului clujenilor.

Min. 13 - Ocazie mare la poarta lui U Cluj. Ikoko s-a îndreptat spre careu și a centrat spre Musi, însă acesta scapă mingea și faza se stinge.

Min. 9 - Lovitură de colț pentru Dinamo după ce Mikanovic a respins mingea în afara terenului.

Min. 2 - Andrei Gheorghiță a fost avertizat cu cartonașul galben.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start:

Universitatea Cluj: Chirilă - Mikanovic, Codrea, Artean, Chipciu - Simion, Murgia - Bic, Nistor, Gheorghiță - Lukic

Rezerve: Gertmonas, Lefter, Chinteș, Capradossi, Cisse, Silva, Drammeh, Barstan, Bota, Fabry, Trică, Macalou

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi

Rezerve: Roșca, Licaciu, Pașcalău, Tabuncic, Bordușanu, Caragea, Toader, Sivis, Soro, Bărbulescu, Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

Stadion: „Cluj Arena" (Cluj-Napoca)

Arbitru: George Găman. Asistenți: Laszlo Bucsi, Alexandru Vișan. VAR: Iulian Dima. AVAR: Sebastian Gheorghe

Încă din startul partidei au existat scandări, dar fanii au respectat „frăția” dintre U Cluj și Dinamo. Fiecare a strigat numele adversarului și a aplaudat.

Fanii lui U Cluj:

Atmosfera creată de fanii dinamoviști:

Zeljko Kopic, înainte de partida de la Cluj: „E greu pentru toată lumea”

Antrenorul „câinilor” a prefațat partida de pe Cluj Arena și a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă echipa sa.

„O nouă partidă, U Cluj, au fost eliminați din Europa, dar au reușit să câștige împotriva Farului în deplasare, așa că ei vin cu puțină energie pozitivă. Mă aștept să fie în formă bună.

La noi, Perica este încă la Belgrad pentru a-și rezolva problemele, nu se antrenează cu noi. Eu sunt în contact cu medicul lui. Este un croat, îl cunosc foarte bine. Ei încearcă să rezolve problemele.

Înțelegem că pentru toată lumea este greu. Pentru club, pentru echipă, pentru mine ca antrenor. Dar pentru Stipe este cel mai greu. Pentru că ambiția lui pentru acest sezon era foarte mare.

Totuși, nu ne putem baza pe Mărginean. Dar vestea bună este că Bordușanu este în plin antrenament, la fel și Sivis. Sunt pregătiți pentru meci.

De asemenea, nu ne putem baza pe Mihai și Milanov din cauza cartonașelor roșii. În rest, toți ceilalți jucători sunt în formă bună. Vom fi pregătiți pentru meci”, a spus Kopic la conferința de presă.

Ioan Ovidiu Sabău: „Suntem în creștere”

Antrenorul clujenilor, Ioan Ovidiu Sabău, a declarat că echipa sa arată mult mai bine din punct de vedere fizic, înainte de meciul cu Dinamo.

„După o perioadă lungă, ne întoarcem acasă, jucăm acasă. Echipa este în creștere, este în formă. Trebuie să manifestăm aceeași stare de spirit, atenție, încredere în noi, bucurie de a juca fotbal.

Jucătorii trebuie să își asume, ceea ce e foarte important atunci când sunt în teren și dorința mare de a lua toate cele trei puncte trebuie să se vadă în tot ceea ce fac.

Vor fi foarte mulți fani și atunci va trebui să arătăm foarte bine. Am încredere, pentru că echipa arată mult mai bine și din punct de vedere fizic, au început și ceilalți jucători să se simtă mai bine, și cei care erau la început mai greoi, mai apatici. Acum, eu cred că arătăm mult mai bine din acest punct de vedere”, a declarat Sabău, conform gsp.ro.

