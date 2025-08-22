Dinamo, gest superb „Câinii” l-au invitat la Săftica pe fanul care i-a dedicat un banner lui Zeljko Kopic: ce cadou a primit

Andrei, 12 ani, este un fan dinamovist care i-a dedicat un banner antrenorului Zeljko Kopic la meciul cu UTA Arad, 1-1

Tânărul suporter a fost invitat special în săptămâna aceasta la Săftica, acolo unde a primit un cadou și a făcut poze cu favoriții săi.

VIDEO Dinamo, gest special pentru un suporter

Andrei a venit îmbrăcat în echipamentul naționalei Croației, țara de origine a lui Kopic.

Clubul i-a oferit tricoul căpitanului Cătălin Cîrjan, cu autografele întregii echipe, apoi fanul roș-albilor a făcut o poză de grup cu fotbaliștii.

El spune că favoritul său e extrema Danny Armstrong, autor al unui hattrick în victoria cu FCSB.

VIDEO Zeljko Kopic, surpriză la finalul meciului cu UTA

După încheierea partidei de pe Arena Națională, tehnicianul croat a avut parte de o surpriză plăcută din partea tânărului fan dinamovist.

Antrenorul a primit un banner pe care scria în croată: „Zeljko Kopic, crveni pas” - „Zeljko Kopic, câine roșu”.

Bannerul respectiv a fost afișat tot meciul în Peluza Cătălin Hîldan, iar la final, copilul a intrat pe teren și i l-a înmânat personal antrenorului.

Croatul l-a îmbrățișat pe tânărul fan dinamovist, au făcut poze împreună și au mers să salute galeria.

Dinamo joacă mâine seară la Cluj, cu Universitatea. Diseară de la ora 21:00, la Amiral Events din Cluj, va avea loc un meet & greet cu jucătorii lui Kopic, așa cum roș-albii au mai organizat în Ardeal

Prilej pentru fani de a socializa cu jucătorii și staff-ul, a lua autografe, a face poze și a cumpăra produse cu însemnele clubului

