Dinamo, gest superb „Câinii” l-au invitat la Săftica pe fanul care i-a dedicat un banner lui Zeljko Kopic: ce cadou a primit +40 foto
Andrei, 12 ani, este un fan dinamovist care i-a dedicat un banner antrenorului Zeljko Kopic la meciul cu UTA Arad, 1-1
Superliga

Dinamo, gest superb „Câinii” l-au invitat la Săftica pe fanul care i-a dedicat un banner lui Zeljko Kopic: ce cadou a primit

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 22.08.2025, ora 15:21
alt-text Actualizat: 22.08.2025, ora 16:42
  • Andrei, 12 ani, este un fan dinamovist care i-a dedicat un banner antrenorului Zeljko Kopic la meciul cu UTA Arad, 1-1

Tânărul suporter a fost invitat special în săptămâna aceasta la Săftica, acolo unde a primit un cadou și a făcut poze cu favoriții săi.

Contra, la CFR? Ce spune antrenorul despre o revenire în România , după ce Dan Petrescu a demisionat: „Sunt liniștit” 
Citește și
Contra, la CFR? Ce spune antrenorul despre o revenire în România, după ce Dan Petrescu a demisionat: „Sunt liniștit”
Citește mai mult
Contra, la CFR? Ce spune antrenorul despre o revenire în România , după ce Dan Petrescu a demisionat: „Sunt liniștit” 

VIDEO Dinamo, gest special pentru un suporter

Andrei a venit îmbrăcat în echipamentul naționalei Croației, țara de origine a lui Kopic.

Clubul i-a oferit tricoul căpitanului Cătălin Cîrjan, cu autografele întregii echipe, apoi fanul roș-albilor a făcut o poză de grup cu fotbaliștii.

El spune că favoritul său e extrema Danny Armstrong, autor al unui hattrick în victoria cu FCSB.

VIDEO Zeljko Kopic, surpriză la finalul meciului cu UTA

După încheierea partidei de pe Arena Națională, tehnicianul croat a avut parte de o surpriză plăcută din partea tânărului fan dinamovist.

Antrenorul a primit un banner pe care scria în croată: „Zeljko Kopic, crveni pas” - „Zeljko Kopic, câine roșu”.

Bannerul respectiv a fost afișat tot meciul în Peluza Cătălin Hîldan, iar la final, copilul a intrat pe teren și i l-a înmânat personal antrenorului.

Croatul l-a îmbrățișat pe tânărul fan dinamovist, au făcut poze împreună și au mers să salute galeria.

  • Dinamo joacă mâine seară la Cluj, cu Universitatea. Diseară de la ora 21:00, la Amiral Events din Cluj, va avea loc un meet & greet cu jucătorii lui Kopic, așa cum roș-albii au mai organizat în Ardeal
  • Prilej pentru fani de a socializa cu jucătorii și staff-ul, a lua autografe, a face poze și a cumpăra produse cu însemnele clubului
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg

Galerie foto (40 imagini)

Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (1).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (2).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (3).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+40 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Campionate
12:56
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Citește mai mult
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Conference League
11:39
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Citește mai mult
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
croatia dinamo liga 1 suporter banner zeljko kopic caine rosu
Știrile zilei din sport
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Europa League
22.08
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă. Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Citește mai mult
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Campionate
22.08
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Citește mai mult
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Superliga
22.08
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Citește mai mult
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Europa League
22.08
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Citește mai mult
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:35
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru  GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
11:28
Bayern, victorie zdrobitoare VIDEO. Bavarezii au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
Bayern, victorie zdrobitoare  VIDEO. Bavarezii  au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
11:06
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
10:35
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a „stopat cariera”: „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a  „stopat cariera” : „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Top stiri din sport
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Conference League
22.08
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Citește mai mult
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Conference League
22.08
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Citește mai mult
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Europa League
22.08
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Citește mai mult
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale
Tenis
22.08
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului! » Pe cine va întâlni în semifinale
Citește mai mult
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale

Echipe/Competiții

fcsb 116 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 16 rapid 40 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
23.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share