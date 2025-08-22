- Simon Gustafson (30 de ani), căpitanul celor de la Hacken, s-a amuzat pe seama lui Dan Petrescu (57 de ani), după ce antrenorul a demisionat de la CFR Cluj.
Dan Petrescu nu a putut suporta înfrângerea umilitoare din Suedia, 2-7 împotriva celor de la Hacken, astfel că a luat decizia să renunțe la postul de antrenor al celor de la CFR Cluj.
Simon Gustafson se amuză pe seama lui Dan Petrescu: „E tare așa, cu acțiune, îmi place”
Căpitanul celor de la Hacken și autorul a două goluri a aflat de demisia antrenorului de la CFR la interviul de după meci.
Acesta a glumit pe seama demisiei lui Dan Petrescu.
„Am auzit că și-a dat demisia. E tare așa, cu puțină acțiune. Îmi place (n.r. - izbucnește în râs)”, a declarat Gustafson, conform aftonbladet.se.
Colegul lui Gustafson, Silas Andersen, a comentat și el demisia tehnicianului român. Reacția acestuia a fost complet diferită, urându-i succes antrenorului.
„Nu e niciodată plăcut, îi urez mult succes”, a declarat Andersen.
Dan Petrescu, după umilința cu Hacken: „Mi-e rușine”
La finalul partidei din Suedia, Dan Petrescu a luat decizia de a demisiona de la CFR Cluj.
„Mi-e rușine de ce s-a întâmplat astăzi! A fost ultimul meu meci la CFR Cluj!
Plănuiam să îmi dau demisia după meciul retur, dar o voi face acum. Mi-e rușine de acest rezultat. Ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea acestui eșec.
În toată cariera mea de 25 de ani ca antrenor, echipele mele nu au primit niciodată 7 goluri. Nici măcar 5! O zi dezastruoasă pentru mine și pentru echipă”, a declarat Dan Petrescu.