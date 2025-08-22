Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!” +12 foto
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”

  • Simon Gustafson (30 de ani), căpitanul celor de la Hacken, s-a amuzat pe seama lui Dan Petrescu (57 de ani), după ce antrenorul a demisionat de la CFR Cluj.

Dan Petrescu nu a putut suporta înfrângerea umilitoare din Suedia, 2-7 împotriva celor de la Hacken, astfel că a luat decizia să renunțe la postul de antrenor al celor de la CFR Cluj.

Simon Gustafson se amuză pe seama lui Dan Petrescu: „E tare așa, cu acțiune, îmi place”

Căpitanul celor de la Hacken și autorul a două goluri a aflat de demisia antrenorului de la CFR la interviul de după meci.

Acesta a glumit pe seama demisiei lui Dan Petrescu.

„Am auzit că și-a dat demisia. E tare așa, cu puțină acțiune. Îmi place (n.r. - izbucnește în râs)”, a declarat Gustafson, conform aftonbladet.se.

Simon Gustafson FOTO Imago Simon Gustafson FOTO Imago
Simon Gustafson FOTO Imago

Colegul lui Gustafson, Silas Andersen, a comentat și el demisia tehnicianului român. Reacția acestuia a fost complet diferită, urându-i succes antrenorului.

„Nu e niciodată plăcut, îi urez mult succes”, a declarat Andersen.

Dan Petrescu, după umilința cu Hacken: „Mi-e rușine”

La finalul partidei din Suedia, Dan Petrescu a luat decizia de a demisiona de la CFR Cluj.

„Mi-e rușine de ce s-a întâmplat astăzi! A fost ultimul meu meci la CFR Cluj!

Plănuiam să îmi dau demisia după meciul retur, dar o voi face acum. Mi-e rușine de acest rezultat. Ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea acestui eșec.

În toată cariera mea de 25 de ani ca antrenor, echipele mele nu au primit niciodată 7 goluri. Nici măcar 5! O zi dezastruoasă pentru mine și pentru echipă”, a declarat Dan Petrescu.

Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (1).jpg
Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (1).jpg

