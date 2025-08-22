Contra, la CFR? Ce spune antrenorul despre o revenire în România , după ce Dan Petrescu a demisionat: „Sunt liniștit” 

Cosmin Contra (49 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre o eventuală revenire în fotbalul românesc, la CFR Cluj.

După ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR, ca urmare a înfrângerii cu 2-7 în fața suedezilor de la Hacken, numele lui Cosmin Contra a fost vehiculat pentru banca „feroviarilor”.

Cosmin Contra, despre o posibilă revenire în România, la CFR Cluj: „În momentul de față nu iau nimic în calcul”

Tehnicianul a declarat că la acest moment este exclus să revină în fotbalul românesc, însă, pe viitor, nu exclude această variantă.

„În momentul de față nu iau în calcul nimic. Sunt liniștit acasă, am venit la Madrid (n.r. - dacă ar mai reveni în România). Nu am cum să închid ușa în viață nimănui, ăsta e adevărul.

Nu se știe niciodată ce se va întâmpla pe viitor, dar, cum am zis, în momentul de față nu se pune problema să mă gândesc la o revenire pe bancă ”, a declarat Cosmin Contra, conform digisport.ro.

În România, Cosmin Contra le-a mai antrenat pe Poli Timișoara, Petrolul Ploiești și Dinamo.

Ultima sa experiență în România a fost una nereușită, după ce a stat doar 11 meciuri pe banca „alb-roșilor”, în 2020, atunci când la Dinamo s-a instaurat acționariatul spaniol condus de Pablo Cortacero.

Cosmin Contra, lăsat liber de arabi după doar 20 de zile

La începutul acestei veri, Cosmin Contra fusese prezentat la Al-Kholood, formație din prima ligă a Arabiei Saudite. Românul a rezistat la echipă doar 20 de zile, fiind nevoit să plece după o decizie a noului acționariat.

După ce a preluat clubul, Ben Harburg, noul patron al echipei, l-a demis pe Cosmin Contra pentru a-și aduce propriul staff.

