Tribut pentru Diogo Jota FOTO. Momente emoționante înainte de Liverpool - Bournemouth » Cum au celebrat Ekitike și Gakpo golurile

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH. Diogo Jota și fratele său au fost omagiați înainte de primul meci din noul sezon de Premier League.

Hugo Ekitike (23 de ani) și Cody Gakpo i-au dedicat golurile fostului fotbalist al „cormoranilor”.

Diogo Jota și Andre Silva și-au pierdut viața în noaptea din 2 spre 3 iulie, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A-52 în provincia Zamora, Spania.

Liverpool - Bournemouth. Diogo Jota și fratele său, omagiați pe Anfield

Înainte de startul meciului de pe Anfield, în tribunele „Kop” și „Sir Kenny Dalglish” au fost ridicate pancarte pe care scria „DJ20” și „AS30”, inițialele celor doi frați și numerele pe care le purtau aceștia.

În timpul momentului de reculegere, jucătorii Liverpool au stat braț la braț și cu capetele plecate în cercul de la jumătatea terenului.

Fotbaliștii ambelor echipe au purtat banderole negre, iar la fel au procedat și antrenorul Arne Slot și membrii staff-ului său.

Pe Anfield a fost interpretat imnul „You'll Never Walk Alone”, în timp ce suporterii au fluturat bannere, steaguri și eșarfe comemorative pentru Jota.

Eroul „cormoranilor” în meciul cu Bournemouth a fost Hugo Ekitike, atacant transferat în această vară de la Eintracht Frankfurt.

Francezul a deschis scorul ('37) și a pasat decisiv la golul lui Cody Gakpo ('49). Ambele reușite i-au fost dedicate fostului fotbalist portughez.

