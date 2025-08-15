Florinel Coman, tras pe dreapta Decizia luată de Al-Gharafa în privința românului la primul meci din noul sezon

Florinel Coman (27 de ani) nu a fost inclus de antrenorul Pedro Martins în lotul echipei Al-Gharafa pentru meciul disputat în prima etapă a campionatului din Qatar.

Internaționalul român nu a reușit să se impună în prima echipă a lui Cagliari, în ciuda faptului că a debutat cu gol. Execuția de senzație din meciul cu Parma a rămas singura sa reușită, iar în această vară s-a întors la Al-Gharafa.

Florinel Coman, în afara lotului la Al-Gharafa

Fostul jucător de la FCSB s-a antrenat alături de cei de la Al-Gharafa, însă nu a reușit să-l convingă pe antrenorul portughez Pedro Martins că merită un loc în primul „11”.

Deși nu a apărut niciun anunț potrivit cărora Coman s-ar fi accidentat, acesta nu se află nici măcar pe banca de rezerve la partida cu Umm-Salal din runda inaugurală a Qatar Stars League.

Cum arată Al-Gharafa în prima etapă din QSL:

Echipa de start: Khalifa - D. Traore, Gunnarsson, Al Oui - Sassi, Djalo, F. Diaz, Hamed - Al Ganehi, Joselu, Brahimi

Khalifa - D. Traore, Gunnarsson, Al Oui - Sassi, Djalo, F. Diaz, Hamed - Al Ganehi, Joselu, Brahimi Rezerve: Kahiout, Lecomte - Al Zarra, Boussafi, Essam, Fadlalla, Holgate, Jang Hun-Soo, Saei, Sano

11 goluri a produs Florinel Coman în cele 19 meciuri disputate în tricoul lui Al-Gharafa: a marcat de 3 ori și a livrat 8 pase decisive

Despre situația fotbalistului român a vorbit un jurnalist din Qatar în urmă cu o lună.

„Coman a fost o dezamăgire la Al-Gharafa, nimeni n-a fost mulțumit de randamentul lui aici.

De asta a și fost împrumutat la Cagliari, ca să-și relanseze cariera, iar Al-Gharafa să elibereze un loc pentru aducerea unui alt fotbalist străin.

Nu se știe dacă va fi păstrat în lot pentru noul sezon ”, afirma un jurnalist al publicației „Al-Raya”, la jumătatea lunii iulie, potrivit sport.ro.

Florinel Coman se află pe lista preliminară a stranierilor convocați de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada (5 septembrie) și meciul cu Cipru din preliminariile CM 2026 (9 septembrie).

5 milioane de euro valorează Florinel Coman, potrivit Transfermarkt. Cea mai ridicată cotă de piață a avut-o în mai 2024: 7 milioane de euro

