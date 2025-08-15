Boxerul agresor, arestat Medaliatul de la Europene a fost reținut de poliție în Bacău după ce a băgat în spital un alt sportiv

Renato Nica (16 ani), medaliat cu bronz la Europenele de juniori din 2023 la categoria 54 kg , a fost arestat de poliția din Bacău.

Luni, aproape de miezul nopții, în fața unei săli de jocuri din Bacău, camerele de supraveghere au surprins momentul în care Renato Nica îl lovește fără milă pe Bogdan Nasim Sava.

Renato Nica a fost arestat

Tânărul campion la box a fost arestat joi, 14 august, de poliția din Bacău după ce l-a băgat în spital pe sportivul Bogdan Nasim Sava, scrie ziaruldebacau.ro.

Poliția din Bacău a transmis și un comunicat cu privire la arestarea lui Nica.

„La data de 12 august a.c, o femeie de 36 de ani, din Bacău a sesizat polițiștii Secției 1 Poliție Bacău, prin plângere scrisă, cu privire la faptul că, în dimineața aceleași zile, în jurul orei 00.30, fiul său ar fi fost agresat de către un alt băiat, fiind necesare îngrijiri medicale.

Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor comiterii faptei”, a transmis IPJ Bacău.

De asemenea, Comitetul Executiv al Federației Române de Box a anunțat deja că l-a suspendat pe Renato Nica, iar cazul său urmează să fie analizat de Comisia de Disciplină.

„Comisia de Disciplină a federației este independentă și va analiza cazul în profunzime dar, dată fiind gravitatea faptei, a încălcării flagrante a codului etic și disciplinar al Federației Române de Box, el nu mai poate rămâne niciun moment în niciun lot sau colectiv, pătând imaginea boxului, pentru că în careul magic îți arăți puterea, în afara lui caracterul”, a transmis Federația Română de Box, conform site-ului oficial.

Bogdan Nasim Sava a fost operat

Bogdan Sava, tatăl lui Nasim, a dezvăluit că fiul său a avut nevoie de o operație după loviturile primite.

„Băiatul ăsta care l-a lovit are o prietenă, care s-a întâlnit cu fiul meu la festivalul de la Insulă. De atunci tot îl urmărește. Luni seară a venit la o sală de jocuri unde se duce mai des băiatul, însoțit de mai mulți prieteni și l-au scos afară.

El nu a ripostat, deși face kickboxing. Erau și mulți, iar el e un băiat cuminte, iar antrenorul Mardare l-a învățat să nu riposteze în situații dinastea. L-a lovit pe nepregătite, putea să se întâmple ceva mult mai grav. Azi va fi operat. A fost făcută plângere la Poliție”, a spus tatăl victimei.

