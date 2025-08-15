Boxerul agresor, arestat Medaliatul de la Europene a fost reținut de poliție în Bacău după ce a băgat în spital un alt sportiv
Box

Boxerul agresor, arestat Medaliatul de la Europene a fost reținut de poliție în Bacău după ce a băgat în spital un alt sportiv

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 16:03
  • Renato Nica (16 ani), medaliat cu bronz la Europenele de juniori din 2023 la categoria 54 kg, a fost arestat de poliția din Bacău.
  • Acesta l-a lovit cu brutalitate pe Bogdan Nasim Sava (16 ani), luptător de kickboxing legitimat la CSM Bacău.

Luni, aproape de miezul nopții, în fața unei săli de jocuri din Bacău, camerele de supraveghere au surprins momentul în care Renato Nica îl lovește fără milă pe Bogdan Nasim Sava.

P​ro TV, anunț important După colapsul Voyo​ la meciul Drida - FCSB 1-3, reprezentanții companiei dezvăluie că iau în calcul o măsură de impact pentru toți abonații
Citește și
P​ro TV, anunț important După colapsul Voyo​ la meciul Drida - FCSB 1-3, reprezentanții companiei dezvăluie că iau în calcul o măsură de impact pentru toți abonații
Citește mai mult
P​ro TV, anunț important După colapsul Voyo​ la meciul Drida - FCSB 1-3, reprezentanții companiei dezvăluie că iau în calcul o măsură de impact pentru toți abonații

Renato Nica a fost arestat

Tânărul campion la box a fost arestat joi, 14 august, de poliția din Bacău după ce l-a băgat în spital pe sportivul Bogdan Nasim Sava, scrie ziaruldebacau.ro.

Poliția din Bacău a transmis și un comunicat cu privire la arestarea lui Nica.

„La data de 12 august a.c, o femeie de 36 de ani, din Bacău a sesizat polițiștii Secției 1 Poliție Bacău, prin plângere scrisă, cu privire la faptul că, în dimineața aceleași zile, în jurul orei 00.30, fiul său ar fi fost agresat de către un alt băiat, fiind necesare îngrijiri medicale.

Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor comiterii faptei”, a transmis IPJ Bacău.

De asemenea, Comitetul Executiv al Federației Române de Box a anunțat deja că l-a suspendat pe Renato Nica, iar cazul său urmează să fie analizat de Comisia de Disciplină.

„Comisia de Disciplină a federației este independentă și va analiza cazul în profunzime dar, dată fiind gravitatea faptei, a încălcării flagrante a codului etic și disciplinar al Federației Române de Box, el nu mai poate rămâne niciun moment în niciun lot sau colectiv, pătând imaginea boxului, pentru că în careul magic îți arăți puterea, în afara lui caracterul”, a transmis Federația Română de Box, conform site-ului oficial.

Bogdan Nasim Sava a fost operat

Bogdan Sava, tatăl lui Nasim, a dezvăluit că fiul său a avut nevoie de o operație după loviturile primite.

„Băiatul ăsta care l-a lovit are o prietenă, care s-a întâlnit cu fiul meu la festivalul de la Insulă. De atunci tot îl urmărește. Luni seară a venit la o sală de jocuri unde se duce mai des băiatul, însoțit de mai mulți prieteni și l-au scos afară.

El nu a ripostat, deși face kickboxing. Erau și mulți, iar el e un băiat cuminte, iar antrenorul Mardare l-a învățat să nu riposteze în situații dinastea. L-a lovit pe nepregătite, putea să se întâmple ceva mult mai grav. Azi va fi operat. A fost făcută plângere la Poliție”, a spus tatăl victimei.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Dan Udrea Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Opinii
14:34
Dan Udrea Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Citește mai mult
Dan Udrea Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Stranierii convocați de Curelea  Selecționerul naționalei U21 a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Kosovo și San Marino din preliminariile EURO 2027
Nationala
13:30
Stranierii convocați de Curelea Selecționerul naționalei U21 a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Kosovo și San Marino din preliminariile EURO 2027
Citește mai mult
Stranierii convocați de Curelea  Selecționerul naționalei U21 a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Kosovo și San Marino din preliminariile EURO 2027

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
box SCANDAL BACAU politie
Știrile zilei din sport
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
14:29
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
13:57
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
11:20
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
11:40
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua , în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
18:44
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor, recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică!
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor,  recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică! 
18:00
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
17:58
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Nationala
09:59
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Citește mai mult
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Campionate
10:21
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Citește mai mult
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Stranieri
09:48
Stanciu, gol la debut VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Citește mai mult
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
Superliga
15.08
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!
Citește mai mult
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 15 rapid 32 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 2 uta arad 21 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
16.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share