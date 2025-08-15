Kennan Bilalovic (20 de ani) a semnat cu Aberdeen, înaintea „dublei” cu FCSB din play-off-ul Europa League.

Extrema a evoluat, până la acest transfer, numai în campionatul Suediei.

Cu o săptămână înaintea manșei tur dintre FCSB și Aberdeen, scoțienii au realizat un nou transfer în compartimentul ofensiv.

Kenan Bilalovic a semnat cu Aberdeen, înaintea „dublei cu FCSB

Kenan Bilalovic, extremă, s-a alăturat lotului britanicilor. Anunțul transferului a fost făcut pe site-ul oficial al celor de la Aberdeen.

A semnat un contract valabil pe cinci ani cu Aberdeen. Suma plătită de scoțieni nu a fost divulgată în spațiul public.

Suntem încântați că Kenan a ales Aberdeen ca următorul pas în cariera sa promițătoare. Vom lucra din greu cu Kenan pentru a-l dezvolta pentru viitor și va avea nevoie de timp pentru a se adapta la un mediu nou, însă suntem entuziasmați de potențialul său. Jimmy Thelin, antrenor Aberdeen

Cariera lui Kenan Bilalovic

Kenan Bilalovic a fost format în academia celor de la Varnamo, club pentru care a evoluat și la nivel de seniori, în prima ligă suedeză.

Acesta a început ca rezervă sezonul actual la Varnamo, însă de la finalul lunii iulie a reușit să-și facă loc în primul „11”. În 18 partide a reușit să marcheze un singur gol.

Varnamo este ultima în Suedia, cu 9 puncte după primele 19 etape.

250.000 euro este cota de piață a lui Kenan Bilalovic, potrivit Transfermarkt.

Fotbalistul a evoluat, un meci, și pentru naționala U21 a Suediei. A prins 15 minute în duelul amical împotriva Croației U21, 1-1.

