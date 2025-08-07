Testări de gen la JO Donald Trump anunță măsuri speciale pentru sportivi, la Los Angeles 2028: „Va fi foarte riguros” +39 foto
Donald Trump FOTO: IMAGO
Superliga

Testări de gen la JO Donald Trump anunță măsuri speciale pentru sportivi, la Los Angeles 2028: „Va fi foarte riguros”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 19:16
alt-text Actualizat: 07.08.2025, ora 19:17
  • Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, a anunțat testări ample pentru sportivele care vor participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Declarațiile președintelui american vin ca urmare a scandalurilor legate de două sportive, Imane Khelif și Lin Yu-ting, acuzate că sunt biologic bărbați dar participă la competiții feminine. Acest lucru nu a fost dovedit medical până acum, în ceea ce le privește.

Citește și
Donald Trump anunță testări ample la Jocurile Olimpice din 2028

Donald Trump a declanșat un val de reacții după ce a anunțat o serie de măsuri la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

Acesta a declarat că există posibilitatea ca sportivele să fie supuse unor teste de verificare a genului, înainte de a putea concura.

Anunțul lui Trump vine ca urmare a discuțiilor apărute în spațiul public în cazurile Imane Khelif și Lin Yu-ting. Prezența celor două sportive la JO de la Paris din 2024 a fost aspru criticată, din cauza unor controverse legate de caracteristicile aparent masculine ale acestora.

În cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, Trump a fost întrebat despre scandalurile provocate de identitatea de gen în sport, iar, ulterior, acesta a anunțat posibilele măsuri de la JO din 2028:

„Cred că va exista un tip foarte riguros de testare. Și, dacă rezultatul nu este adecvat, nu vor participa la Jocurile Olimpice”, a declarat Donald Trump, citat de marca.com.

Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (8).jpg
Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (8).jpg

Galerie foto (39 imagini)

Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (1).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (2).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (3).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (4).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (5).jpg
+39 Foto
labels.photo-gallery

Interdicții la intrarea în SUA

Și fanii vor fi afectați de măsurile impuse de administrația Trump.

Departamentul de Stat al SUA a confirmat noi restricții privind vizele de intrare în țară, iar 19 țări vor fi afectate. Noile măsuri vor intra în vigoare pe 20 august 2025.

Totodată, în luna iunie, autoritățile din America au anunțat interdicție totală de intrare în țară față de cetățenii din Afganistan, Myanmar, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan și Yemen.

În plus, alte șapte țări vor avea parte de restricții parțiale. Este vorba despre Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan și Venezuela.

Citește și

Jocurile Olimpice anunt donald trump restrictii
