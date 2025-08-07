Testări de gen la JO Donald Trump anunță măsuri speciale pentru sportivi, la Los Angeles 2028: „Va fi foarte riguros”

Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, a anunțat testări ample pentru sportivele care vor participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Declarațiile președintelui american vin ca urmare a scandalurilor legate de două sportive, Imane Khelif și Lin Yu-ting, acuzate că sunt biologic bărbați dar participă la competiții feminine. Acest lucru nu a fost dovedit medical până acum, în ceea ce le privește.

Donald Trump a declanșat un val de reacții după ce a anunțat o serie de măsuri la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

Acesta a declarat că există posibilitatea ca sportivele să fie supuse unor teste de verificare a genului, înainte de a putea concura.

Anunțul lui Trump vine ca urmare a discuțiilor apărute în spațiul public în cazurile Imane Khelif și Lin Yu-ting. Prezența celor două sportive la JO de la Paris din 2024 a fost aspru criticată, din cauza unor controverse legate de caracteristicile aparent masculine ale acestora.

În cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, Trump a fost întrebat despre scandalurile provocate de identitatea de gen în sport, iar, ulterior, acesta a anunțat posibilele măsuri de la JO din 2028:

„Cred că va exista un tip foarte riguros de testare. Și, dacă rezultatul nu este adecvat, nu vor participa la Jocurile Olimpice”, a declarat Donald Trump, citat de marca.com.

Interdicții la intrarea în SUA

Și fanii vor fi afectați de măsurile impuse de administrația Trump.

Departamentul de Stat al SUA a confirmat noi restricții privind vizele de intrare în țară, iar 19 țări vor fi afectate. Noile măsuri vor intra în vigoare pe 20 august 2025.

Totodată, în luna iunie, autoritățile din America au anunțat interdicție totală de intrare în țară față de cetățenii din Afganistan, Myanmar, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan și Yemen.

În plus, alte șapte țări vor avea parte de restricții parțiale. Este vorba despre Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan și Venezuela.

