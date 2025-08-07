Record în tenis  US Open 2025 va avea cel mai mare fond de premiere din istorie » Cât vor încasa câștigătorii

US Open 2025 va intra în istorie drept turneul cu cel mai mare fond de premiere din tenisul profesionist.

Câștigurile totale ale sportivilor se ridică la 90 de milioane de dolari, cu o creștere de 20% față de ediția de anul trecut (75 de milioane de dolari).

US Open 2025, al patrulea și ultimul turneu de Grand Slam al anului, se va desfășura în SUA, în perioada 24 august - 7 septembrie 2025.

US Open 2025, record în tenisul profesionist

Încasările sportivilor la turneul de Grand Slam din SUA ajung la 90 de milioane de dolari, cu 20% mai mult față de ediția din 2024, atunci când au fost 75 de milioane de dolari, conform mediafax.ro.

Câștigătorii de la simplu, atât masculin, cât și feminin, vor câștiga câte 5 milioane de dolari , cu 39% mai mult față de anul trecut.

Acest premiu reprezintă cea mai mare sumă acordată vreodată unui câștigător din toată istoria tenisului.

S-au majorat cu 23% și premiile pentru probele de dublu. Echipele câștigătoare vor primi câte un milion de dolari, ceea ce reprezintă o premieră.

Turneul de calificări va beneficia și el de 8 milioane de dolari.

Premiile acordate sportivilor și alte beneficii

Premii simplu/per jucător (masculin și feminin):

Câştigător: 5.000.000 $

Finalist: 2.500.000 $

Semifinalist: 1.260.000 $

Sferturi: 660.000 $

Optimi: 400.000 $

Tur 3: 237.000 $

Tur 2: 154.000 $

Tur 1: 110.000 $

Premii dublu/per echipă (masculin și feminin):

Câştigători: 1.000.000 $

Finalişti: 500.000 $

Semifinalişti: 250.000 $

Sferturi: 125.000 $

Optimi: 75.000 $

Tur 2: 45.000 $

Tur 1: 30.000 $

Premii dublu mixt/per echipă:

Câştigători: 1.000.000 $

Finalişti: 400.000 $

Semifinalişti: 200.000 $

Sferturi: 100.000 $

Optimi: 20.000 $

Premii calificări simplu (masculin și feminin):

Tur 3: 57.200 $

Tur 2: 41.800 $

Tur 1: 27.500 $

De asemenea, tenismenii vor avea parte și de altte beneficii, în afară de sumele pe care le pot câștiga:

1.000 $ pentru transport

Două camere gratuite la hotelul oficial sau 600 $/zi dacă aleg alte cazări

Servicii gratuite de încordare a rachetelor (până la 5 pe rundă)

