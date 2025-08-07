Venus Williams (45 de ani) a anunțat că revine pe teren după o pauză de mai bine de 16 luni.

Fosta număr 1 mondial a primit un wildcard din partea organizatorilor de la Cincinnati și a anunțat că vrea să joace.

La turneul de luna trecută, la DC Open, Venus Williams a încheiat toate discuțiile privind o posibilă retragere din tenis. Acesta a obținut o victorie impresionantă împotriva conaționalei sale, Peyton Stearns (#37 WTA), cu scorul de 6-3, 6-4.

Venus Williams revine pe teren la Cincinnati

Venus Williams se află, în acest moment, pe locul #571 WTA. Fosta număr 1 mondial revine pe teren la Cincinnati după ce a lipsit 16 luni din circuit feminin.

Turneul din America va avea loc în perioada 5-18 august. În debutul competiției, Venus Williams o va întâlni pe iberica Jessica Bouzas Maneiro (#51 WTA).

VENUS. IS. BACK. 🙂‍↕️



Stream the return of the legendary Venus Williams this Thursday on our Tennis Channel App 🔥 pic.twitter.com/K4AHKdkZ7L — Tennis Channel (@TennisChannel) August 6, 2025

Venus Williams: „Nu ești niciodată prea tânăr sau prea bătrân ca să câștigi”

Jucătoarea americană a declarat că se simte foarte bine, în ciuda vârstei sale, dar și despre alegerea ei de a trăi pe cont propriu.

„ Mă simt grozav. Dacă e un lucru pe care îl știu cu siguranță este că nu ești niciodată prea tânăr sau prea bătrân ca să câștigi sau să pierzi. Victoria și înfrângerea nu țin cont de vârstă.

Cred că, la finalul zilei, trebuie să trăiești viața în termenii tăi. Termenii tăi ar trebui să fie ai tăi. Nu contează ce spune sau ce crede altcineva.

Dacă poți trăi în termenii tăi, este o viață bine trăită, și eu cred cu tărie în asta. Fac ceea ce fac pentru că vreau să trăiesc așa cum îmi doresc – fără scuze, fără regrete, în termenii mei.

Se întâmplă mereu cum îmi doresc? Nu. Dar măcar am încercat. Iar pentru mine, asta e foarte important. Ăsta ar fi și sfatul meu: stabiliți-vă propriii termeni și nu renunțați la ei”, a precizat fosta lider WTA, conform eurosport.ro.

7 turnee de Grand Slam a câștigat Venus Williams, la simplu: 5 la Wimbledon și 2 la US Open

