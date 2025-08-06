Trump  controlează și Jocurile Olimpice  Președintele SUA vrea să se ocupe de organizarea  competiției din 2028. Ar putea purta și torța olimpică!
Donald Trump. Foto: IMAGO
Jocurile Olimpice

Trump controlează și Jocurile Olimpice Președintele SUA vrea să se ocupe de organizarea competiției din 2028. Ar putea purta și torța olimpică!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 18:09
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 18:10
  • Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, ar fi dispus să se ocupe de organizarea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Donald Trump a fost deja „implicat” în competițiile sportive din țară. Președintele SUA a fost prezent în finala Mondialului Cluburilor din această vară, câștigată de Chelsea în fața lui PSG cu scorul de 3-0. Acesta a asistat și la ridicarea trofeului de către echipa engleză, chiar dintre jucători.

Trump vrea să controleze organizarea JO

Donald Trump a declarat că este dispus să se ocupe de organizarea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028, printr-un un grup de lucru dedicat, pe care îl va prezida personal, după cum notează lequipe.fr.

Los Angeles a fost nominalizat să găzduiască Jocurile Olimpice din 2028 în septembrie 2017, în timpul primului mandat de președinte al lui Trump. Ediția de peste 3 ani se va desfășura între 14 și 30 iulie 2028.

Președintele american a înființat un grup de lucru care este format din numeroși miniștri, consilieri apropiați și vicepreședintele James David Vance.

Totodată, Trump a promis că va „mobiliza întregul guvern federal pentru a se asigura că Jocurile (Olimpice și Paralimpice) se desfășoară în siguranță, fără probleme și reprezintă un succes istoric”, conform sursei citate.

Vom face tot ce putem pentru a face aceste Jocuri sigure, inclusiv folosind Garda Națională și personalul militar activ Donald Trump

Trump, invitat să poarte flacăra olimpică

Marți, 5 august, președintele comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, Casey Wasserman, i-a transmis lui Donald Trump:

„Ne-ați sprijinit și ne-ați ajutat la fiecare pas și nu am fi unde suntem astăzi fără dumneavoastră”.

Flacăra olimpică va călători în toate cele 50 de state ale Americii, iar Wasserman i-a spus lui Donald Trump că, dacă dorește să poarte torța, atunci ar fi binevenit să o facă.

De asemenea, președintele comitetului de organizare a JO i-a dăruit lui Trump copii ale medaliilor de aur, argint și bronz de la ediție care s-a desfășurat la Los Angeles, în 1984.

  • Cea mai recentă ediție a Jocurilor Olimpice și Paralimpice a avut loc în 2024, la Paris.

