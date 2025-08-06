Trump  controlează și Jocurile Olimpice  Președintele SUA vrea să se ocupe de organizarea  competiției din 2028. Ar putea purta și torța olimpică!

Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, ar fi dispus să se ocupe de organizarea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Donald Trump a fost deja „implicat” în competițiile sportive din țară. Președintele SUA a fost prezent în finala Mondialului Cluburilor din această vară, câștigată de Chelsea în fața lui PSG cu scorul de 3-0. Acesta a asistat și la ridicarea trofeului de către echipa engleză, chiar dintre jucători.

Trump vrea să controleze organizarea JO

Donald Trump a declarat că este dispus să se ocupe de organizarea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028, printr-un un grup de lucru dedicat, pe care îl va prezida personal, după cum notează lequipe.fr.

Los Angeles a fost nominalizat să găzduiască Jocurile Olimpice din 2028 în septembrie 2017, în timpul primului mandat de președinte al lui Trump. Ediția de peste 3 ani se va desfășura între 14 și 30 iulie 2028.

Președintele american a înființat un grup de lucru care este format din numeroși miniștri, consilieri apropiați și vicepreședintele James David Vance.

Totodată, Trump a promis că va „mobiliza întregul guvern federal pentru a se asigura că Jocurile (Olimpice și Paralimpice) se desfășoară în siguranță, fără probleme și reprezintă un succes istoric”, conform sursei citate.

Vom face tot ce putem pentru a face aceste Jocuri sigure, inclusiv folosind Garda Națională și personalul militar activ Donald Trump

Trump, invitat să poarte flacăra olimpică

Marți, 5 august, președintele comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, Casey Wasserman, i-a transmis lui Donald Trump:

„Ne-ați sprijinit și ne-ați ajutat la fiecare pas și nu am fi unde suntem astăzi fără dumneavoastră”.

Flacăra olimpică va călători în toate cele 50 de state ale Americii, iar Wasserman i-a spus lui Donald Trump că, dacă dorește să poarte torța, atunci ar fi binevenit să o facă.

De asemenea, președintele comitetului de organizare a JO i-a dăruit lui Trump copii ale medaliilor de aur, argint și bronz de la ediție care s-a desfășurat la Los Angeles, în 1984.

Cea mai recentă ediție a Jocurilor Olimpice și Paralimpice a avut loc în 2024, la Paris.

